Сергей Семак

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Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
Футбол
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
#РПЛ
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
#Сергей Семак
Футбол
Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды
#Сергей Семак
Футбол
«Зенит» при Семаке в ЛЧ проиграл 8 из 13 матчей
#Зенит
Футбол
Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
#Лига чемпионов
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Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
#Артем Дзюба
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
#Зенит
«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
#РПЛ
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
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#Зенит
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