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Сергей Семак
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Сергей Семак
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Футбол
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
17 июля 2021, 12:25
Футбол
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
#РПЛ
15 июля 2021, 18:25
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
#Сергей Семак
26 мая 2021, 17:47
Футбол
Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды
#Сергей Семак
02 мая 2021, 20:53
Футбол
«Зенит» при Семаке в ЛЧ проиграл 8 из 13 матчей
#Зенит
08 декабря 2020, 22:46
Футбол
Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
#Лига чемпионов
08 декабря 2020, 11:30
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Материалы
Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
#Артем Дзюба
22 мая, 15:11
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
#Зенит
24 ноября 2021, 00:57
«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
#РПЛ
16 декабря 2020, 14:27
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
12 декабря 2020, 22:24
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
28 октября 2020, 17:20
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
2
#Зенит
20 октября 2020, 23:00
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