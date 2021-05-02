Сергей Семак
РПЛ
Зенит
Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды
02 мая, 20:53
«Зенит» в матче 28-го тура РПЛ победил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России. Это третье чемпионство подряд. Все выиграны под руководством Сергея Семака, который стал главным тренером в 2018 году.
Семаку 45 лет. Он выступал за «Зенит» как игрок с 2010 по 2013 год и становился с ним чемпионом России два раза. Всего за карьеру футболиста – пять.
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