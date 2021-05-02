Сергей Семак
РПЛ
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сергей Семак #РПЛ #Зенит

Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды

02 мая, 20:53

«Зенит» в матче 28-го тура РПЛ победил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России. Это третье чемпионство подряд. Все выиграны под руководством Сергея Семака, который стал главным тренером в 2018 году.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Азмун 39
Азмун 45
Азмун 46
Дзюба 51
Малком 67
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56

Семаку 45 лет. Он выступал за «Зенит» как игрок с 2010 по 2013 год и становился с ним чемпионом России два раза. Всего за карьеру футболиста – пять.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Дзюба готовился к голу парашютом с первых матчей сезона. Перекидывал вратарей на тренировках и в играх
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сергей Семак
#РПЛ
#Зенит