Зенит - Локомотив: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Локомотив: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
2 мая 2021, 19:00 МСК
2.05.2021, 19:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

Прошлые матчи

30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0
Зенит
0
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Локомотив
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 19:00
Зенит
2
Локомотив
1
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0
Локомотив
0
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1
Зенит
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Локомотив
1
Зенит
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
Зенит
5
Локомотив
3
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Зенит
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Локомотив
1
Зенит
0
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Зенит
0
Локомотив
3
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0
Зенит
2
30.07.2016 30 июля 2016 сб 17:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.07.2016 30 июля 2016 сб 17:30
Зенит
0
Локомотив
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Зенит
1
Локомотив
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Зенит
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Зенит
0
Локомотив
0
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Локомотив
0 : 1
Зенит
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Локомотив
0
Зенит
1
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
Локомотив
1
Зенит
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Зенит
2
Локомотив
1
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:30
Локомотив
0
Зенит
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 13:00
Зенит
1
Локомотив
1
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:15
Локомотив
0 : 1
Зенит
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:15
Локомотив
0
Зенит
1
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 15:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 15:30
Зенит
2
Локомотив
1

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