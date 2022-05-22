Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
Артем Дзюба попрощался с «Зенитом», а клуб официально подтвердил его уход. Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. За это время он четыре раза взял чемпионство в РПЛ. Одно из первых мест «Зенита» Дзюба праздновал в костюме Дэдпула. В нем же появился и в прощальном видео, где рассказал о будущем новом приключении и расписал благодарности для сотрудников и игроков.
Дзюба поблагодарил тренеров «Зенита» – на этом месте вставил эмоции Виллаш-Боаша
Все чемпионства в «Зените» Дзюба взял под руководством Сергея Семака. В видео Дзюба благодарит всех тренеров и не называет фамилии. На этом моменте показан Андре Виллаш-Боаш. Тот работал в «Зените» с 2014-го по 2016 год. За это время Виллаш-Боаш выиграл с «Зенитом» одно чемпионство (Дзюбы не было), Кубок России (Дзюба был) и Суперкубок России (Дзюба был).
В 2019 году Дзюба называл состав «Зенита» Виллаш-Боаша лучшим в истории российского футбола. Сам Виллаш-Боаш рассказывал, что с Дзюбой ему было легко работать: «Он умеет придержать мяч, правильно действует в штрафной и здорово реализует моменты. А еще он великодушный нападающий. Дзюба не только забивает, но и отдает много голевых передач».
На ситуацию с видео обратили внимание несколько журналистов. Севастиан Терлецкий из «СЭ» написал в телеграм-канале: «В кадре ни разу не появился Семак. А когда Артем (голосом Дэдпула) благодарит тренерский штаб, показывают Андре Виллаш-Боаша. Такой анализ». Все это происходит на фоне возможного конфликта Семака и Дзюбы. О нем говорят с 2020 года.
Как ситуация Дзюба – Семак раскачивалась слухами и фактами:
- В 2020-м Дзюба и Семак говорили на повышенных тонах после замены в игре со «Спартаком»;
- Летом 2021-го появился инсайд, что Дзюба уйдет в «Рубин» из-за конфликта с Семаком. Он остался;
- Осенью 2021 года Дзюба забил в ворота «Динамо». Его крик во время празднования: «Я здесь должен быть»;
- Февральский инсайд Metaratings.ru: Семак против продления контракта с Дзюбой. Якобы он хотел его ухода еще зимой.
Именно факт с празднованием был косвенным подтверждением возможного недопонимания между Семаком и Дзюбой. В том моменте Дзюба давил на то, что должен чаще выходить в стартовом составе. Семак в ответ лишь ответил банальным фактом: стартовый состав выбирает тренер. Дзюба в этом сезоне играл так мало, что мы даже прописали это в отличиях чемпионства.
Почему в видео Дзюбы появился именно Виллаш-Боаш: он считает его любимым тренером и даже скучает по совместной работе. Почему в видео Дзюбы нет Семака: возможно, дело именно в игровых сложностях последнего сезона. Даже если никакого конфликта между ними и не было. Так Дзюба не включил в видео и Манчини – при нем он уходил в аренду в тульский «Арсенал».
Последний сезон Дзюбы в «Зените»: проигранный спор, лучший бомбардир клуба, замены
На перспективы Дзюбы повлияли зимние трансферы «Зенита». Тогда из клуба уехал Сердар Азмун («Байер»), но на его место перешли Юри Алберто и Иван Сергеев. В весенней части сезона именно они чаще выходили в стартовом составе «Зенита». Матчи в старте для Дзюбы еще и иногда накладывались на неудачи: ничьи с «Сочи» и «Крыльями» были в таком варианте состава.
Аршавин рассказывал о Дзюбе: «Мне кажется, он не обижается. Это конкуренция, связка Алберто и Сергеева выглядит предпочтительнее, но ничего страшного. Это нормальная конкуренция, она должна быть». Параллельно у Дзюбы развивался спор с Геничем – о перспективах Сергеева в РПЛ. Дзюба спор проиграл: на старте сезона он не верил, что Сергеев дойдет до восьми голов в РПЛ.
В сезоне-2021/22 Дзюба проводил на поле в среднем по 57 минут. Он начинал в старте 18 из 28 сыгранных матчей в РПЛ. За предыдущие чемпионские сезоны в «Зените» минимальным показателем для Дзюбы считалась цифра 25. В Лиге чемпионов Дзюба сыграл во всех играх группового этапа, но в половине из них появлялся с первых минут. В ЛЕ – два матча в старте.
Дзюба показывал недовольство игровым временем даже в соцсетях, когда обсуждал с болельщиками празднование чемпионства «Зенита». Хотя Семак еще зимой объяснял, что во второй части сезона у Дзюбы не будет гарантированного места в составе. В интервью Семак акцентировал внимание на том, что Дзюбе из-за этого нужно самому принимать решение.
Все это не помешало Дзюбе снова стать лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне РПЛ. Дзюба забил 11 голов, а всего отыграл 1608 минут. Все остальные конкуренты-бомбардиры играли минимум 1800 минут. Лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов вообще забил 19 голов за 2356 минут в матчах РПЛ. У «Зенита» много забивали Малком и Клаудиньо (по восемь голов).
В последней игре сезона «Зенит» поддержал тренд: с капитанской повязкой вышел уходящий из клуба игрок. Так делали ЦСКА (Фернандес) и «Спартак» (Жиго). Дзюба провел на поле весь матч, не забил, а «Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1). Семак до последнего не рассказывал о его уходе и анализировал игру: «Старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче».
Слухи об уходе Дзюбы из «Зенита» появлялись в последние полгода. Пока Дзюба не раскрывает клуб, куда перейдет летом. Реальным вариантом долгое время оставалась «Црвена Звезда». Боссы сербского клуба публично рассказывали о желании подписать Дзюбу. Дальше разговоров тема еще не пошла, но Дзюба во второй раз за карьеру стал свободным агентом.