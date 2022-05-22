Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком

Дзюба поблагодарил тренеров «Зенита» – на этом месте вставил эмоции Виллаш-Боаша

Все чемпионства в «Зените» Дзюба взял под руководством Сергея Семака. В видео Дзюба благодарит всех тренеров и не называет фамилии. На этом моменте показан Андре Виллаш-Боаш. Тот работал в «Зените» с 2014-го по 2016 год. За это время Виллаш-Боаш выиграл с «Зенитом» одно чемпионство (Дзюбы не было), Кубок России (Дзюба был) и Суперкубок России (Дзюба был).

В 2019 году Дзюба называл состав «Зенита» Виллаш-Боаша лучшим в истории российского футбола. Сам Виллаш-Боаш рассказывал, что с Дзюбой ему было легко работать: «Он умеет придержать мяч, правильно действует в штрафной и здорово реализует моменты. А еще он великодушный нападающий. Дзюба не только забивает, но и отдает много голевых передач».

На ситуацию с видео обратили внимание несколько журналистов. Севастиан Терлецкий из «СЭ» написал в телеграм-канале: «В кадре ни разу не появился Семак. А когда Артем (голосом Дэдпула) благодарит тренерский штаб, показывают Андре Виллаш-Боаша. Такой анализ». Все это происходит на фоне возможного конфликта Семака и Дзюбы. О нем говорят с 2020 года.