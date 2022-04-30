6 вещей, чем это чемпионство «Зенита» отличается от всех остальных
«Зенит» – чемпион России-2021/22. Это произошло после победы над «Локомотивом» и поражения «Динамо», которое занимает второе место. «Зенит» выиграл РПЛ четвертый раз подряд – все чемпионства случились при Сергее Семаке и были досрочными:
- Сезон-2021/22: за три тура до конца;
- Сезон-2020/21: за два тура до конца;
- Сезон-2019/20: за четыре тура до конца;
- Сезон-2018/19: за три тура до конца.
Мы изучили чемпионскую серию «Зенита» и выделили особенности этой победы в сравнении с остальными.
Дзюба меньше играет в старте и остается в запасе против топов, но все равно набирает много очков
В первом из четырех чемпионских сезонов Артем Дзюба набрал 19 очков (8+11) и в среднем за матч проводил по 87 минут. В двух прошлых сезонах Дзюба играл по 80+ минут и дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ. В этом – реже играет в старте и в среднем проводит на поле по 59 минут.
Сейчас Дзюба забил в РПЛ 11 голов – лучший показатель среди игроков «Зенита». Но попадал в стартовый состав 17 раз из 25. В матче с топ-командами Дзюба выходил на замену:
- Дважды – против «Локомотива»;
- Дважды – против ЦСКА;
- По разу – против «Спартака» и «Динамо».
Как было с выходами в стартовом составе в прошлых сезонах:
- 26 – в сезоне-2020/21;
- 25 – в сезоне-2019/20;
- 27 (из 27, в которых попадал в заявку) – в сезоне-2018/19.
Теперь за «Зенит» чаще забивают русские футболисты
Этот сезон – лучший для русских футболистов по голам: дважды это делали защитники, зимой в команду пришел нападающий Иван Сергеев (три гола за восемь матчей). Еще не забивали Далер Кузяев и Вячеслав Караваев, у которых в прошлом сезоне было по три мяча. Во всех сезонах лучшим среди русских игроков по количеству голов стал Артем Дзюба.
- В сезоне-2018/19 за «Зенит» забивали пять русских футболистов (всего – 20 голов);
- В сезоне-2019/20 – семь (всего – 30 голов);
- В сезоне-2020/21 – шесть (всего – 42 гола);
- В сезоне-2021/22 – восемь (33 гола за три тура до конца).
Лучший процент владения мячом и наибольший показатель красных карточек
По данным Whoscored, с каждым чемпионским сезоном «Зенит» увеличивал процент владения мячом за матч. Впервые он стал больше 60%, хотя три сезона подряд держится на первом месте в РПЛ:
- Сезон-2018/19: 53,2% (четвертый показатель в РПЛ);
- Сезон-2019/20: 55,7% (лучший показатель в РПЛ);
- Сезон-2020/21: 55,6% (лучший показатель в РПЛ);
- Сезон-2021/22: 60,1% (лучший показатель в РПЛ).
За четыре сезона сильно сократилось количество желтых карточек. Вероятно, «Зенит» повторит показатель прошлого сезона, но уже точно насобирал больше всего удалений – по одной красной карточке получили Вендел, Клаудиньо, Далер Кузяев и Сердар Азмун, который перешел в «Байер»:
- Сезон-2018/19: 63+3;
- Сезон-2019/20: 60+2;
- Сезон-2020/21: 46+3;
- Сезон-2021/22: 40+4.
Самый возрастной и дешевый состав
По данным Transfermarkt, во всех чемпионских сезонах состав «Зенита» был самым дорогим в РПЛ:
- Сезон-2021/22: €164,5 млн, траты на трансферы – €49,4 млн;
- Сезон-2020/21: €177,6 млн, траты на трансферы – €32,5 млн;
- Сезон-2019/20: €178,6 млн, траты на трансферы – €67,7 млн;
- Сезон-2018/19: €281,7 млн, траты на трансферы – €37 млн.
Этот состав «Зенита» – самый возрастной из всех чемпионских и сейчас третий в РПЛ после «Сочи» и «Арсенала»:
- Сезон-2021/22: 26,8 лет (третье место), самый возрастной – Михаил Кержаков (35 лет);
- Сезон-2020/21: 25,1 лет (десятое место), самый возрастной – Юрий Жирков (36 лет);
- Сезон-2019/20: 25,9 лет (седьмое место), самый возрастной – Юрий Жирков (35 лет);
- Сезон-2018/19: 26,4 лет (пятое место), самый возрастной – Александр Анюков (35 лет).