6 вещей, чем это чемпионство «Зенита» отличается от всех остальных

Дзюба меньше играет в старте и остается в запасе против топов, но все равно набирает много очков

В первом из четырех чемпионских сезонов Артем Дзюба набрал 19 очков (8+11) и в среднем за матч проводил по 87 минут. В двух прошлых сезонах Дзюба играл по 80+ минут и дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ. В этом – реже играет в старте и в среднем проводит на поле по 59 минут.

Сейчас Дзюба забил в РПЛ 11 голов – лучший показатель среди игроков «Зенита». Но попадал в стартовый состав 17 раз из 25. В матче с топ-командами Дзюба выходил на замену:

Дважды – против «Локомотива»;

Дважды – против ЦСКА;

По разу – против «Спартака» и «Динамо».

Как было с выходами в стартовом составе в прошлых сезонах: