Михаил Кержаков обогнал брата по чемпионствам в «Зените». Хотя ни в одном сезоне пока не сыграл даже 20 матчей
«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 27-м туре клуб обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. «Динамо» отстает от «Зенита» на девять очков и уже не имеет шансов обогнать его в РПЛ даже по дополнительным показателям. «Зенит» в четвертый раз подряд побеждает в чемпионате России. Если учитывать всю историю, это девятый трофей для клуба (один был еще в СССР).
Михаил Кержаков теперь опережает брата по чемпионским титулам в «Зените»
Александр Кержаков трижды за карьеру выигрывал чемпионство в составе «Зенита». В какие сезоны это было: 2010, 2011/12, 2014/15. Он завершил карьеру летом 2017 года. Сейчас Кержаков работает главным тренером «Нижнего Новгорода». В «Зените» он пересекался с братом еще во время игровой карьеры: Михаил Кержаков окончательно вернулся туда в 2015 году.
Начало карьеры Михаила Кержакова происходило именно в «Зените», но до 2010 года он так ни разу и не сыграл за клуб. После ухода Кержаков светился в РПЛ за «Аланию», «Волгу» и «Анжи». 1 июля 2015 года Кержаков пришел в «Зенит» свободным агентом. Сейчас это вратарь, который имеет уже четыре чемпионства в составе «Зенита». Это больше, чем у Александра Кержакова.
Такого могло не быть. В интервью Sports.ru Кержаков рассказывал: «Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась».
Михаил Кержаков полноценно заиграл в «Зените» только после 30 лет. Александр Кержаков забил 139 голов за всю историю чемпионатов России. Сейчас он идет по этому показателю на третьем месте. Зато Михаил Кержаков опережает брата и по другим трофеям в «Зените». Он чаще выигрывал Кубок России (2:1) и набрал в два раза больше титулов Суперкубка России (4:2).
Кержаков ни разу не провел даже 20 матчей за сезон в «Зените». Но пока идет на лучший сезон
Сколько матчей Михаил Кержаков проводил за «Зенит» в чемпионских сезонах:
- Сезон-2018/19: 1 игра;
- Сезон-2019/20: 10 игр;
- Сезон-2020/21: 18 игр;
- Сезон-2021/22: 19 игр (продолжается).
Обычно Кержаков постоянно проигрывал конкуренцию другим вратарям. До этого сезона его основным соперником за место в составе оставался Андрей Лунев. Тот не продлил контракт с «Зенитом» и уехал в «Байер», где постоянно сидит в запасе. В сезоне-2021/22 в «Зените» играют еще Станислав Крицюк (7 игр за сезон в РПЛ) и Даниил Одоевский (1 игра). Оба получали травмы.
До конца чемпионата остается три тура. 35-летний Михаил Кержаков уже вышел на лучший показатель за карьеру в «Зените». Через игры с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» он теперь готовится к переходу отметки в 20 матчей за «Зенит». Пока Кержаков пропустил всего 15 голов за 19 матчей этого сезона. Еще он сыграл семь матчей на ноль.
Помешать Кержакову в такой ситуации может только Одоевский. В чемпионском матче с «Локомотивом» он остался на скамейке, но в первый час игры разминался перед возможным выходом на замену. На это повлияла ошибка Михаила Кержакова – тот отдал мяч Керку в моменте с единственным голом «Локомотива». Потом Кержаков еще несколько раз ошибся на выходах.
Сам Михаил Кержаков стремится ограничить от собственных матчей всех – даже родственников. Так он это объяснял еще в 2020 году: «Пытаюсь отгородить их от переживаний. Говорю: «Пока Саша играл, вы нервов на две жизни вперед потратили. Зачем вам еще»? Папа иногда приходит на стадион. А мама обычно просто счет узнает или по ходу матча, или уже после».