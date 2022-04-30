Михаил Кержаков обогнал брата по чемпионствам в «Зените». Хотя ни в одном сезоне пока не сыграл даже 20 матчей

Михаил Кержаков теперь опережает брата по чемпионским титулам в «Зените»

Александр Кержаков трижды за карьеру выигрывал чемпионство в составе «Зенита». В какие сезоны это было: 2010, 2011/12, 2014/15. Он завершил карьеру летом 2017 года. Сейчас Кержаков работает главным тренером «Нижнего Новгорода». В «Зените» он пересекался с братом еще во время игровой карьеры: Михаил Кержаков окончательно вернулся туда в 2015 году.

Начало карьеры Михаила Кержакова происходило именно в «Зените», но до 2010 года он так ни разу и не сыграл за клуб. После ухода Кержаков светился в РПЛ за «Аланию», «Волгу» и «Анжи». 1 июля 2015 года Кержаков пришел в «Зенит» свободным агентом. Сейчас это вратарь, который имеет уже четыре чемпионства в составе «Зенита». Это больше, чем у Александра Кержакова.

Такого могло не быть. В интервью Sports.ru Кержаков рассказывал: «Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась».