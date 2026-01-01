Андре Виллаш-Боаш

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Футбол
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
#Андре Виллаш-Боаш
Футбол
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
#Андре Виллаш-Боаш
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Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
#Артем Дзюба
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта
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#Cameo
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Думаете, у «Монако» ужас в обороне? Вы еще не видели игру защитников «Марселя»
#Марсель
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