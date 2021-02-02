«Марсель» уволил Виллаша-Боаша

Андре Виллаш-Боаш пришел в «Марсель» весной 2019-го. Его главное достижение почти за два года работы – участие в Суперкубке Франции, в котором он проиграл «ПСЖ».

Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения

2 февраля днем он сказал, что подал в отставку без денежной компенсации, потому что «Марсель» купил Оливье Нтчама без его согласования. Сейчас «Марсель» официально уволил Виллаша-Боаша.