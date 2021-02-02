Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения

Андре Виллаш-Боаш объявил, что уходит из «Марселя». Причина – клуб подписал игрока «Селтика» Оливье Нтчама, не спросив Виллаша-Боаша.

Он сказал:



«Решение об этом трансфере принимал не я, я не имею к нему никакого отношения. Я узнал об этом из прессы утром, когда проснулся. Это именно тот игрок, по которому я дал отказ. Он никогда не был в нашем списке. В итоге он перешел к нам, а я об этом не знал».

Еще Виллаш-Боаш сказал:

Что откажется от денежной компенсации.

Что руководство пока что не ответило на его заявление.

Что он не согласен с политикой клуба.

Виллаш-Боаш пришел в «Марсель» в мае 2019-го. С того момента его главный достижением было участие в Суперкубке Франции, в котором он проиграл «ПСЖ».