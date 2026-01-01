Андре Виллаш-Боаш

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Футбол
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
#Андре Виллаш-Боаш
Футбол
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
#Андре Виллаш-Боаш