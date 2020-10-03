Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына

Между двумя периодами в «Зените» Кержаков уходил в два клуба:

• Нижегородская «Волга». Кержаков говорит, что над этим вариантом практически не думал – его отец родом из Дзержинска, а это недалеко от Нижнего Новгорода. Еще один аргумент – просто надоело бегать по арендам.

Там он стал основным вратарем только на второй сезон. Ушел, потому что: а) В команде начались финансовые проблемы; б) Позвал «Анжи», который тогда находился на пике при Сулеймане Керимове.

Юрий Калитвинцев, который тогда тренировал «Волгу», сказал: «Миша ушел из «Волги» с сожалением, у него даже были слезы на глазах. Он очень хотел здесь остаться, честно сказав, что не будет рассматривать предложения команд, которые не ставят задач о попадании в Европу. И сдержал свое слово».

• «Анжи» с Хиддинком и звездами в составе. История завершилась сменой курса развития – поэтому и ушел. Уже после перехода в «Зенит» сказал:

«Еще год назад я обещал Сулейману Абусаидовичу (Керимову), что буду рассматривать только вариант с «Зенитом». Любой воспитанник петербургского футбола мечтает о «Зените». Любой игрок, игравший за «Зенит» и ушедший в другую команду, держит в уме петербургский клуб – как бы хорошо ни складывалась карьера. Я не исключение. И когда появилась такая возможность, решил вернуться».