Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
Михаил Кержаков – это жизнь, карьера и перебарывание всех неудач ради игры в родном «Зените»:
- Первое упоминание – в 17 лет.
- Дебют – в 28.
- Место в основе – в 33.
Кержаков плакал, когда уходил из «Волги». Потом обещал Керимову, что из «Анжи» уедет только в «Зенит»
За первые шесть лет в «Зените» Кержаков не сыграл ни одного матча. Тогда первым номером был Малафеев, вторым – Чонтофальски. Дальше – три сезона аренд:
- Первая аренда была в 2008-м, когда позвала ульяновская «Волга». Там Кержаков стал основным вратарем.
- Через год поехал в «Волгарь» – тоже место в воротах.
- В 2010-м – аренда в «Аланию». На тот момент он уже думал, что никогда не вернется в «Зенит».
Как Кержаков это переживал:
«Мечтал о шансе попасть в основу. Но веры со временем становилось все меньше и меньше. Не было уверенности, что когда-нибудь буду выходить в старте. Не говоря о том, что все получится именно так, как получилось. О таком не думал».
Между двумя периодами в «Зените» Кержаков уходил в два клуба:
• Нижегородская «Волга». Кержаков говорит, что над этим вариантом практически не думал – его отец родом из Дзержинска, а это недалеко от Нижнего Новгорода. Еще один аргумент – просто надоело бегать по арендам.
Там он стал основным вратарем только на второй сезон. Ушел, потому что: а) В команде начались финансовые проблемы; б) Позвал «Анжи», который тогда находился на пике при Сулеймане Керимове.
Юрий Калитвинцев, который тогда тренировал «Волгу», сказал: «Миша ушел из «Волги» с сожалением, у него даже были слезы на глазах. Он очень хотел здесь остаться, честно сказав, что не будет рассматривать предложения команд, которые не ставят задач о попадании в Европу. И сдержал свое слово».
• «Анжи» с Хиддинком и звездами в составе. История завершилась сменой курса развития – поэтому и ушел. Уже после перехода в «Зенит» сказал:
«Еще год назад я обещал Сулейману Абусаидовичу (Керимову), что буду рассматривать только вариант с «Зенитом». Любой воспитанник петербургского футбола мечтает о «Зените». Любой игрок, игравший за «Зенит» и ушедший в другую команду, держит в уме петербургский клуб – как бы хорошо ни складывалась карьера. Я не исключение. И когда появилась такая возможность, решил вернуться».
Кержаков вернулся в «Зенит», но не закончил с арендами. И прекратил их из-за рождения сына
Первое время Кержакова в «Зените» – безуспешная конкуренция с Чонтофальски и Малафеевым. После возвращения – с Лодыгиным и Луневым.
Виллаш-Боаш ненадолго ставил Кержакова в основу, но потом снова вернул на лавку – его поддержало руководство команды. Манчини просто не видел в нем основного кипера – отправлял в «Зенит-2».
Луческу, который был в «Зените» до Манчини, требовал от команды жесткого контроля мяча (в том числе и от вратарей). Кержаков не привык играть в таком стиле, поэтому уехал в «Оренбург».
О том положении Кержаков рассказывал:
«Когда я получил травму в «Оренбурге», мне звонили из четырех или пяти клубов. Не буду говорить, каких. Все спрашивали: «Готов с нами уже на первый сбор?»
Я честно отвечал, что нет. Им нужен был вратарь сразу, скажи я «да», все бы так или иначе срослось. Когда выздоровел, вариантов уже не было, да и трансферное окно закрылось».
2017-й – последний год, когда Кержаков уходил из «Зенита» (соглашался на ФНЛ с «Зенитом-2»). Объяснение этого: «Меня заставило остаться рождение сына».
Ни Манчини, ни Луческу не считали Кержакова основным вратарем. Семак тоже намекал на аренду, но «Зенит» отдал Бабурина и оставил Кержакова.
При Семаке Кержаков провел в РПЛ 20 матчей. Лодыгин потерял форму и уже уехал из Санкт-Петербурга. Лунев ломается и иногда допускает странные ошибки.
Когда «Зениту» нужен вратарь, Кержаков занимает место в воротах. Девять матчей этого сезона РПЛ – девять выходов в основе и пять пропущенных мячей:
«Первый номер «Зенита»? Сразу внесу поправку – так нельзя говорить. Осенью у меня начался хороший отрезок, я сыграл 12 матчей подряд. Но называть себя безоговорочно первым номером неправильно. Даже просто говорить, что ты первый номер – некорректно и по отношению к другим вратарям неуважительно».