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Лента
Матч-центр
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Анжи
Махачкала
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Сайт
http://www.fc-anji.ru/
Страна
Россия
Стадион
Анжи-Арена
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Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
06 декабря 2019, 15:40
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
#РПЛ
26 мая 2019, 15:30
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы
22 мая 2019, 22:30
«Зенит» снова нарисовал фигуру льва на газоне. Получилось эффектно
#Зенит
14 апреля 2019, 19:04
Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили
#Краснодар
31 марта 2019, 20:53
«Деньги заканчиваются. Продал квартиру». Последние полгода «Анжи» – ад
#Анжи
01 марта 2019, 13:54