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#РПЛ #Зенит #Динамо #Краснодар #Оренбург #ЦСКА #Анжи #Енисей

Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»

26 мая 2019, 15:30
Александр Плеханов

Сразу ловите итоговую турнирную таблицу и ключевые итоги.

  • Места в Лиге чемпионов: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» (квалификация).
  • Места в Лиге Европы: ЦСКА, «Спартак» (квалификация), «Арсенал» (квалификация).
  • Сыграют стыковые матчи: «Крылья Советов», «Уфа».
  • Вылетают в ФНЛ: «Анжи», «Енисей».
  • Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата. У него 15 голов.

РПЛ

Результаты 30 тура: 

«Анжи» – «Урал» – 0:2

«Ахмат» – «Ростов» – 1:0

«Динамо» – «Арсенал» – 3:3

«Зенит» – «Енисей» – 4:1 

«Локомотив» – «Уфа» – 1:0

«Оренбург» – «Спартак» – 2:0 

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0 

ЦСКА – «Крылья Советов» – 6:0 

Основные события

«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. На газоне выстригли их футболки, фанаты подготовили красивый перформанс.

«Краснодар»

Президенту «Зенита» Медведеву «Енисей» подарил футболку в честь чемпионства. На ней изображено лицо Заболотного.

«Енисей» пропустил четыре мяча, а в РПЛ официально дебютировал 19-летний вратарь Едапин. Его выпустили на последние 15 минут.

Впервые за 4,5 года в РПЛ забил Торбинский. Классно совпало, что это оказалось последним мячом «Енисея» в РПЛ.

«Оренбург» попрощался с капитаном Дмитрием Андреевым. Кстати, мы делали с ним интервью о религии.

«Анжи» подал все так, будто это вообще был последний матч клуба. Это возможно, потому что клуб все еще не прошел лицензирование. 

«Динамо» открыло новый стадион матчем с «Арсеналом». Вышла топовая история с шестью голами. Первый мяч в истории новой арены забил Кардозу. 

Ману Фернандеш забил «Уфе» со штрафного. Он может уйти из команды, а пока вколотил один из самых красивых мячей тура. И точно самый важный. 

В матче ЦСКА и «Крыльев» первый удар по мячу нанес Евгений Гинер. Сегодня владельцу ЦСКА исполнилось 59 лет.

На трибунах присутствовал бывший игрок ЦСКА Милош Красич. Он давно ушел из клуба, а тут сразу увидел разгромную победу. 

«Зенит» и «Енисей» вообще устроили веселье. Фанаты попрощались с Нету баннером с трогательными словами: «Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!» 

Gol.ru

Фото на плашке: твиттер ЦСКА

Красивое прощание с легионерами
«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. Их футболки выстригли на газоне
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