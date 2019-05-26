Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»

«Зенит» и «Енисей» вообще устроили веселье. Фанаты попрощались с Нету баннером с трогательными словами: «Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!»