Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
Сразу ловите итоговую турнирную таблицу и ключевые итоги.
- Места в Лиге чемпионов: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» (квалификация).
- Места в Лиге Европы: ЦСКА, «Спартак» (квалификация), «Арсенал» (квалификация).
- Сыграют стыковые матчи: «Крылья Советов», «Уфа».
- Вылетают в ФНЛ: «Анжи», «Енисей».
- Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата. У него 15 голов.
Результаты 30 тура:
«Анжи» – «Урал» – 0:2
«Ахмат» – «Ростов» – 1:0
«Динамо» – «Арсенал» – 3:3
«Зенит» – «Енисей» – 4:1
«Локомотив» – «Уфа» – 1:0
«Оренбург» – «Спартак» – 2:0
«Краснодар» – «Рубин» – 1:0
ЦСКА – «Крылья Советов» – 6:0
Основные события
«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. На газоне выстригли их футболки, фанаты подготовили красивый перформанс.
Президенту «Зенита» Медведеву «Енисей» подарил футболку в честь чемпионства. На ней изображено лицо Заболотного.
«Енисей» пропустил четыре мяча, а в РПЛ официально дебютировал 19-летний вратарь Едапин. Его выпустили на последние 15 минут.
Впервые за 4,5 года в РПЛ забил Торбинский. Классно совпало, что это оказалось последним мячом «Енисея» в РПЛ.
«Оренбург» попрощался с капитаном Дмитрием Андреевым. Кстати, мы делали с ним интервью о религии.
«Анжи» подал все так, будто это вообще был последний матч клуба. Это возможно, потому что клуб все еще не прошел лицензирование.
«Динамо» открыло новый стадион матчем с «Арсеналом». Вышла топовая история с шестью голами. Первый мяч в истории новой арены забил Кардозу.
Ману Фернандеш забил «Уфе» со штрафного. Он может уйти из команды, а пока вколотил один из самых красивых мячей тура. И точно самый важный.
В матче ЦСКА и «Крыльев» первый удар по мячу нанес Евгений Гинер. Сегодня владельцу ЦСКА исполнилось 59 лет.
На трибунах присутствовал бывший игрок ЦСКА Милош Красич. Он давно ушел из клуба, а тут сразу увидел разгромную победу.
«Зенит» и «Енисей» вообще устроили веселье. Фанаты попрощались с Нету баннером с трогательными словами: «Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!»
Фото на плашке: твиттер ЦСКА