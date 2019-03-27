Вырасти среди буддизма, быть православным, жить в степном селе. Интервью о том, какой еще бывает Россия

В Элисте проживает более 100 тысяч человек. 90% из них – калмыки и русские. Две трети жителей составляют калмыки, исповедующие буддизм. Среди них встречаются православные – христианизация калмыков идет еще с 18-го века.

В городе действует Казанский собор – центр Элистинской и Калмыцкой епархии русской православной церкви. Буддизм и православие формируют уникальную среду и напоминают, что Россия – страна, где много-много разных национальностей и конфессий.

Православный отец-калмык, купание буддистов в проруби на Крещение

– Насколько сильно две религии определяют культуру Элисты?

– У нас есть и церкви. Все это переплетается. В православные праздники многие буддисты на Крещение купаются в проруби. Соответственно и православные люди отмечают буддийские праздники. Нет никаких проблем. Сам ходил на праздники. Все это органично живет. Вся республика участвует в разных мероприятиях.

Как-то в Калмыкию приезжали ламы. У православных – священники, у буддистов – ламы. Проходила церемония разрушения песочной мандалы [круг, в который вписан квадрат – символ буддизма]. Тогда собралось много людей.

Или празднуем день Далай-ламы. В социальных сетях слежу за друзьями-буддистами. На Крещение они окунались в прорубь. Для всех это не проблема. Я, например, находился с командой и окунался в Черное море.

– Ваш отец калмык и исповедует буддизм…

– Сразу перебью. Я не историк, но знаю, что в Калмыкии были и православные. Это кочевой народ, который двигался вплоть до Самары по побережью Волги. Калмыки делятся на определенные этнические группы. Среди них были крещеные. Во времена репрессий Сталин выселял калмыков в Сибирь. Мой отец родился в Тюменской области. В то время никого не крестили. Все было под запретом. Мой папа крестился, когда мне уже было лет 7-8.

Его родители – калмыки, буддисты, а калмыки – это азиаты. Но приходишь в храм и встречаешь крещеных. Тот же Роберто Баджо – буддист, но не азиат. Мой отец уже в сознательном возрасте принял христианство.