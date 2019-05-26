«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. Их футболки выстригли на газоне
Перед матчем «Краснодара» и «Рубина» набрала актуальность одна важная история. Летом завершаются контракты у Шарля Каборе и Маурисио Перейры. Продлевать их не будут, поэтому игра с «Рубином» автоматически стала последней для двух легионеров.
«Нам нужно постараться порадовать болельщиков и достойно проводить Перейру и Каборе. Здесь нет грустных ноток, они заслужили красивые проводы, они будут рассказывать об этом своим детям», – говорил перед матчем тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
«Краснодар» подготовил для них прощальный подарок. На газоне выстригли футболки с номерами Каборе и Перейры. Вышло красиво.
Фанаты подготовили перформанс.
Все заслуженно. Оба игрока имели для «Краснодара» большое значение.
Перейра пришел в «Краснодар» в 2013 году. Он провел за клуб 201 игру, забил 29 мячей и сделал 33 голевые передачи. Каборе оказался здесь в 2015-м. У него вышли 24 матча, два гола и пять результативных передач. Им на замену уже купили опорника Кайо (3 млн евро) и атакующего полузащитника Намли (2 млн евро).
Каборе и Перейра выкладывались до последнего, ведь матч с «Рубином» (1:0) имел для «Краснодара» и турнирное значение. Он заочно бился с «Локо» за гарантированное место в группе ЛЧ. В параллельной встрече «Локомотив» выиграл у «Уфы» (1:0) – при таком результате от «Краснодара» уже ничего не зависело.
Итоговое третье место «Краснодара» тоже дает ему Лигу чемпионов, но в групповой этап еще надо пробиться.