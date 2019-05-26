«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. Их футболки выстригли на газоне

Все заслуженно. Оба игрока имели для «Краснодара» большое значение.

Перейра пришел в «Краснодар» в 2013 году. Он провел за клуб 201 игру, забил 29 мячей и сделал 33 голевые передачи. Каборе оказался здесь в 2015-м. У него вышли 24 матча, два гола и пять результативных передач. Им на замену уже купили опорника Кайо (3 млн евро) и атакующего полузащитника Намли (2 млн евро).

Каборе и Перейра выкладывались до последнего, ведь матч с «Рубином» (1:0) имел для «Краснодара» и турнирное значение. Он заочно бился с «Локо» за гарантированное место в группе ЛЧ. В параллельной встрече «Локомотив» выиграл у «Уфы» (1:0) – при таком результате от «Краснодара» уже ничего не зависело.

Итоговое третье место «Краснодара» тоже дает ему Лигу чемпионов, но в групповой этап еще надо пробиться.