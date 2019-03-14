Драма года. За 8 минут «Краснодар» пережил самый радостный и самый тяжелый моменты в своей истории

Минута 85

Магомед-Шапи Сулейманов – тот самый молодой гений замен – заколачивает шедевральный голешник с угла штрафной. И плачет от счастья.

Потому что снова вышел на замену и забил – в восьмой раз в сезоне. Так круто не делал ни один Сульшер. Пацану – 19 лет.

Потому что он воспитанник «Краснодара» и лучшее доказательство, что у амбициозной идеи Сергея Галицкого по созданию с нуля собственной школы для топ-футболистов есть будущее.

Потому что клуб впервые так близко почуял четвертьфинал еврокубка – вершину, на которую никогда прежде не забирался.

Потому что все это происходит на родном стадионе – точно лучшем в стране из тех, где не игрался чемпионат мира.

Потому что за 11 лет авантюрный частный проект из Краснодара стал топ-клубом с собственным стадионом, собственной академией и собственной идеологией. Которая – как доказывал этот матч – работает даже в мясорубке Лиги Европы.