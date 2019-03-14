Драма года. За 8 минут «Краснодар» пережил самый радостный и самый тяжелый моменты в своей истории
Минута 85
Магомед-Шапи Сулейманов – тот самый молодой гений замен – заколачивает шедевральный голешник с угла штрафной. И плачет от счастья.
Потому что снова вышел на замену и забил – в восьмой раз в сезоне. Так круто не делал ни один Сульшер. Пацану – 19 лет.
Потому что он воспитанник «Краснодара» и лучшее доказательство, что у амбициозной идеи Сергея Галицкого по созданию с нуля собственной школы для топ-футболистов есть будущее.
Потому что клуб впервые так близко почуял четвертьфинал еврокубка – вершину, на которую никогда прежде не забирался.
Потому что все это происходит на родном стадионе – точно лучшем в стране из тех, где не игрался чемпионат мира.
Потому что за 11 лет авантюрный частный проект из Краснодара стал топ-клубом с собственным стадионом, собственной академией и собственной идеологией. Которая – как доказывал этот матч – работает даже в мясорубке Лиги Европы.
Минута 90+3
Последняя из добавленных. Португалец Гонсало Гедеш заканчивает последнюю же атаку «Валенсии». До свистка оставалось секунд 30.
Всего за восемь минут «Краснодар» пробросило от эйфории десятилетия до облома, после которого тяжело оклематься.
«Краснодар» вылетел.
Еще больнее, что это десятый матч без победы подряд – антирекорд в истории клуба.
Еще больнее, что все это на фоне скандала с другим важным воспитанником из-за спором о честности и зарплате.
Еще больнее, что все это – с тренером Мурадом Мусаевым, который тоже вырос в «Краснодаре» и который должен был прославить менталитет клуба так же, как Шапи.