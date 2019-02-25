Уткин исполнил обещание – побрился в честь «Краснодара». Раньше он нарушал свои слова

Закончилась она 3:2. Реакция Уткина предсказуема: «Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметили, этого не сделал».



«Мне было очень интересно знать, как много людей хотят видеть меня лысым. Я провел такой эксперимент, но на это обещание я наплевал. Я его не выполню», – добавил Уткин.



Очередное обещание выполнять было не нужно. «Россия не выйдет из группы – брею череп. И держу бритым до Нового Года!» – сообщил он перед ЧМ-2018, но наши легко вышли после двух туров.



«А если выйдет в четвертьфинал – покрашусь и сделаю завивку, как Федя Черенков когда-то», – добавил он. Одно событие из этой фразы случилось, и как хорошо, что это был именно выход в четвертьфинал.