Уткин исполнил обещание – побрился в честь «Краснодара». Раньше он нарушал свои слова
Известный журналист Василий Уткин сделал перед матчами Лиги Европы заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «Выйду с голыми щеками и подбородком, если «Краснодар» пройдет «Байер».
«Краснодар» и «Байер» дважды сыграли вничью, но дальше прошел российский клуб, так как забил на выезде (1:1), а немцы – нет (0:0).
Твиттер «Краснодара» не удержался от сарказма:
В новом эфире «Футбольного клуба» Уткин выполнил обещание – он побрился, пока зачитывал текст с бумаги. 10-минутный ролик за пару часов собрал более 30 тысяч просмотров.
Так теперь выглядит Василий Уткин.
Свое обещание по «Краснодару» Уткин уже давал несколько лет назад, когда клуб играл в Германии против «Вольфсбурга». Журналист пообещал побриться наголо, если «Краснодар» не выиграет. Наша команда проиграла 1:5, но обещание выполнено не было.
До этого было обещание побриться, если Россия не выйдет из группы на ЧМ-2014. Она не вышла, но ничего не изменилось.
Следующее обещание последовало осенью 2014 года: «Я очень удивлюсь и побреюсь наголо, если в сборную не вызовут уральца Ерохина, который забивал в последних четырех турах», – сказал Уткин, но Ерохина вызвали только через год.
Потом Уткин уверял, что побреется наголо, если не случится сухой матч Акинфеева в игре ЦСКА – ПСВ.
Закончилась она 3:2. Реакция Уткина предсказуема: «Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметили, этого не сделал».
«Мне было очень интересно знать, как много людей хотят видеть меня лысым. Я провел такой эксперимент, но на это обещание я наплевал. Я его не выполню», – добавил Уткин.
Очередное обещание выполнять было не нужно. «Россия не выйдет из группы – брею череп. И держу бритым до Нового Года!» – сообщил он перед ЧМ-2018, но наши легко вышли после двух туров.
«А если выйдет в четвертьфинал – покрашусь и сделаю завивку, как Федя Черенков когда-то», – добавил он. Одно событие из этой фразы случилось, и как хорошо, что это был именно выход в четвертьфинал.