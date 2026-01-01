Василий Уткин

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Футбол
Василий Уткин сотрудничает с Okko. 31 октября он прокомментирует игру Примеры
#Василий Уткин
Киберспорт
Уткин и Шнякин озвучили FIFA Online 4
#Василий Уткин
Футбол
Уткин считает, что Черчесов причастен к конфликту «Краснодара» с Игнатьевым
#Станислав Черчесов
Футбол
Замглавреда «Эха Москвы» извинился и сам ушел с передачи, на которой неделю назад оскорбил «Зенит»
#Зенит
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«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
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#Зенит
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Угадай по оскорблению, с кем поругался Уткин
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#Василий Уткин
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Как спортивные медиа работают без спорта? Рассказывают Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Василий Уткин и другие
#коронавирус
Быть комментатором в 23 года
#Денис Алхазов
Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
#Василий Уткин
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