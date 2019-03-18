Станислав Черчесов
Василий Уткин
Россия
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#Станислав Черчесов #Россия #Василий Уткин

Уткин считает, что Черчесов причастен к конфликту «Краснодара» с Игнатьевым

18 марта 2019, 14:10

Комментатор Василий Уткин в своей программе «Футбольный клуб» рассказал о том, какой может быть связь между нынешним главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и форвардом «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом. 

На видео с 6:27:

Краткое содержание: 

• Есть информация, что в истории с конфликтом фигурирует имя Алана Агузарова. Это адвокат. 

• Об Агузарове было слышно, когда Александр Ташаев переходил из «Динамо» в «Спартак». Перед переходом его постоянно вызывали в сборную, а потом он не поехал на ЧМ и с тех пор не вызывается. Антону Швецу также ведение своих дел предлагали передать Агузарову.  

• У Агузарова нет серьезных футбольных связей, но многие футболисты от известных агентов переходят к нему. Уткин связывает это с тем, что Агузаров ведет дела Станислава Черчесова, который возглавляет сборную России. Именно этот человек помог Черчесову подписывать серьезный контракт с «Динамо». 

• От услуг Агузарова отказался Магомед-Шапи Сулейманов. При этом он ездил на разговор в Осетию, после чего ответил отказом, хотя и с «Краснодаром» пока новое соглашение не подписал.

• Уткин также полагает, что до наступления летнего трансферного окна некоторые молодые игроки-кандидаты в сборную России окажутся клиентами Агузарова.  

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