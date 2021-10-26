Василий Уткин сотрудничает с Okko. 31 октября он прокомментирует игру Примеры

Василий Уткин написал в телеграм-канале, что договорился о сотрудничестве с Okko Sport. Все деньги за работу он перечислит в фонд Ройзмана. Фонд помогает другим организациям и неизлечимо больным детям.

Уткин прокомментирует игру Примеры «Реал Сосьедад» – «Атлетик». Она начнется 31 октября в 23:00 по московскому времени. Посмотреть можно по этой ссылке. Вместе с Уткиным на матче будет работать комментатор Артем Борисов.

Ранее Владимир Стогниенко говорил, что думает о приглашении Уткина на центральные матчи Примеры. Это было еще в августе.