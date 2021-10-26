Василий Уткин
Примера
Реал Сосьедад
Атлетик Бильбао
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#Василий Уткин #Примера #Реал Сосьедад #Атлетик Бильбао

Василий Уткин сотрудничает с Okko. 31 октября он прокомментирует игру Примеры

3 часа назад

Василий Уткин написал в телеграм-канале, что договорился о сотрудничестве с Okko Sport. Все деньги за работу он перечислит в фонд Ройзмана. Фонд помогает другим организациям и неизлечимо больным детям.

Уткин прокомментирует игру Примеры «Реал Сосьедад» – «Атлетик». Она начнется 31 октября в 23:00 по московскому времени. Посмотреть можно по этой ссылке. Вместе с Уткиным на матче будет работать комментатор Артем Борисов.

Ранее Владимир Стогниенко говорил, что думает о приглашении Уткина на центральные матчи Примеры. Это было еще в августе.

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-
Атлетик
Бильбао
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал Василия Уткина
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