Василий Уткин

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Василий Уткин сотрудничает с Okko. 31 октября он прокомментирует игру Примеры
#Василий Уткин
Киберспорт
Уткин и Шнякин озвучили FIFA Online 4
#Василий Уткин
Футбол
Уткин считает, что Черчесов причастен к конфликту «Краснодара» с Игнатьевым
#Станислав Черчесов
Футбол
Замглавреда «Эха Москвы» извинился и сам ушел с передачи, на которой неделю назад оскорбил «Зенит»
#Зенит