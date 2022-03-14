«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями

Мои ощущения были такие: все встало на свои места, потому что это не очень заслуженно, когда все зарубежное стало для нас таким дешевым. Я подумал, что теперь будет некая более правдивая жизнь. Сейчас у меня ровно такое же ощущение. Дуракаваляние закончено, стояние за спинами иностранных производителей подошло к концу.

Мы вступаем в серию очень долгих лет, когда будем зависеть только от себя и наших восточных партнеров, а не западных (которые теперь и не партнеры вовсе, а непонятно кто). Это нормально, но многие их технологии нам будут недоступны. Происходит большой поворот и в идеологическом плане тоже.

Когда недавно я уезжал из Москвы уже после 24 февраля, увидел огромную толпу [у банкоматов], очередь, нервозную обстановку. Это же было в 1998 году. Все повторяется. Остатки западных товаров, которые больше у нас не появятся, будут снесены еще круче, чем тогда. Потому что тогда люди понимали, что товары-то останутся, но будут дорогими. А сегодня речь идет о том, что их не будет. Так что сегодняшний кризис будет гораздо жестче тогдашнего.

Мне трудно сказать за других людей. У меня веселая семья, все спокойно к этому отнеслись в 1998 году. В 90-е мы жили впроголодь: у нас буквально было только самое необходимое. Потом разбогатели немного, и вот речь вновь зашла, о том, что будет меньше денег, шоколадок. Вокруг в Москве были слышны разговоры: «Как же мы теперь? Все у нас через жопу». Но по всей остальной России долларов в лицо никто никогда не видал, да и иностранная техника никому не была доступна. Так что по стране тот кризис ударил не так сильно.

А разжиревшая Москва вопила, что теперь она бедная. До кризиса после РЭШ кто-то ехал учиться или работать за рубеж, а кто-то оставался дома, потому что в Москве была конкурентоспособная зарплата. Но после августа 1998 зарплата перестала быть таковой. Впрочем, лично для меня не было этого: «Пора валить». Мне было 25 лет, и меня куда больше интересовали романтические дела того времени (смеется), чем то, что рубль куда-то едет или пропадают товары. Меня это совсем не волновало.

Страх? Ни малейшего не было. Покупали водку дороже, чем она была раньше. И шутили об этом каждый раз, когда бухали (смеется). Как в анекдоте:

– Сынок, у меня для тебя плохие новости: водка подорожала.

– Папа, то есть ты будешь меньше пить?

– Нет, сынок, ты будешь меньше есть.