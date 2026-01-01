экономика

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Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления
Появление термина
IV в. до н. э. (Ксенофонт)
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