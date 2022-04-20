У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России
Netflix в отчете за первый квартал 2022 года внезапно объявил о падении числа подписчиков.
Какие потери сейчас у Netflix
Вот главные пункты аналитики:
• В письме акционерам компания рассказала, что рост выручки заметно понизился.
• В январе компания впервые за два года повысила цены на подписку – это привело к оттоку 200 тысяч пользователей.
• Сейчас компания сосредоточится на работе с пользователями, которые пользуются сервисом, получая учетные записи от друзей. По словам Netflix: «Из-за сложившейся ситуации труднее увеличить число участников на многих рынках».
• О планах на будущее: «Снова ускорить рост просмотров и доходов, продолжая улучшать все аспекты Netflix, в частности качество наших программ и рекомендаций, что больше всего ценят наши участники».
Еще слова: «В контексте мы делаем ставку на развитие сюжета и творческое мастерство. В продукте мы недавно запустили функцию «двойной палец вверх», чтобы участники могли лучше выражать, что им действительно нравится, а не просто нравится. Это позволяет нам продолжать улучшать наши персональные рекомендации и общий опыт».
• Компания прогнозирует потери в следующем квартале в виде отписок 2 млн пользователей.
• В то же время ожидает рост числа подписок за пределами США.
• Если подводить краткие итоги по отчету, то впервые за 10 лет потерял подписчиков. Объявление об этом сразу обвалило акции на 25%.
Как на Netflix повлиял уход из России
1 марта Netflix приостановил производство всех фильмов и сериалов, над которыми работал с российскими продюсерами. 6 марта – объявил об уходе из России. На тот момент пользователи досматривали контент на срок последней подписки. Продлить ее пользователи из России уже не могли.
Об этом Netflix пишет в отчете: приостановка платных услуг на российском рынке лишило компанию 700 тысяч подписчиков.
Как менялось число подписчиков Netflix за последнее время
Если брать 2020 год, то число подписчиков выросло на 36 млн пользователей – это связано с пандемией и увеличением потребления кино из дома. В 2021-м к Netflix подключились более 18 млн новых подписчиков: год компания закончила с 222 млн подписчиков по всему миру.
Первое понижение случилось именно в середине 2021-го. Аналитики связывали это с увеличением конкуренции с другими стриминговыми сервисами. Старший аналитик инвестиционно-исследовательской компании Third Bridge в Нью-Йорке Джо Маккормак говорил: «Конкуренция в США, похоже, наконец-то приобрела значимую форму на фоне стольких новых потоковых приложений и слияния Discovery и Warner Media. Плюс Netflix фактически потерял подписчиков в регионе США и Канады впервые за многие кварталы».
Начало 2022 года ухудшило ситуацию из-за поднятия цен. Тогда от использования сервиса отказались некоторые пользователи + произошел самый медленный прирост подписчиков с 2015 года.