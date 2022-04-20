У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России

Какие потери сейчас у Netflix

Вот главные пункты аналитики:

• В письме акционерам компания рассказала, что рост выручки заметно понизился.

• В январе компания впервые за два года повысила цены на подписку – это привело к оттоку 200 тысяч пользователей.

• Сейчас компания сосредоточится на работе с пользователями, которые пользуются сервисом, получая учетные записи от друзей. По словам Netflix: «Из-за сложившейся ситуации труднее увеличить число участников на многих рынках».

• О планах на будущее: «Снова ускорить рост просмотров и доходов, продолжая улучшать все аспекты Netflix, в частности качество наших программ и рекомендаций, что больше всего ценят наши участники».

Еще слова: «В контексте мы делаем ставку на развитие сюжета и творческое мастерство. В продукте мы недавно запустили функцию «двойной палец вверх», чтобы участники могли лучше выражать, что им действительно нравится, а не просто нравится. Это позволяет нам продолжать улучшать наши персональные рекомендации и общий опыт».

• Компания прогнозирует потери в следующем квартале в виде отписок 2 млн пользователей.

• В то же время ожидает рост числа подписок за пределами США.

• Если подводить краткие итоги по отчету, то впервые за 10 лет потерял подписчиков. Объявление об этом сразу обвалило акции на 25%.