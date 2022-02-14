«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода

Все авторы приписывают цитату самому Дж. Р.Р. Толкину – создателю вселенной «Властелина колец». Тем не менее «Гол» не нашел в его работах прямую цитату. Авторы тематических форумов предполагают, что речь идет о парафразе отрывка из «Возвращения короля».

«Тень, которая их взрастила, может только имитировать, она не может создавать по-настоящему новые вещи. Не думаю, что она дала жизнь оркам – она лишь погубила их и извратила».

В книге эта фраза произнесена Фродо и относится к теме появления орков. По Толкину, они произошли от тех эльфов, которых однажды погубила темная магия. Именно об этом и говорит Фродо: Тень не создала новую расу, а лишь исказила уже существующую.

Непонятно, чем именно недовольны фанаты. Версия №1 – графика

Очевидно, под «злом» в цитате подразумевается Amazon и авторы сериала, которые «разрушают» историю Толкина. Но так как комментарии однотипные и неконкретные, сложно сказать наверняка, чем именно недовольны зрители.

В твиттере вокруг обсуждения сериала есть критика графики, анимационных вставок, сюжета. Некоторые считают техническое исполнение «дешевым» и сравнивают его «в лучшем случае» с играми для Playstation 4.

Примеры графики в трейлере: