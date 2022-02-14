«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
Amazon в ночь на 14 февраля выпустил первый трейлер сериала по «Властелину колец» – одному из самых ожидаемых проектов 2022 года. Мы подробно разбирали все детали проекта в материале ниже:
Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
«Кольца власти» уже на этапе производства вызывают неоднозначные реакции и бурные споры: это происходило с кастом и постерами, теперь – с трейлером, в комментариях под которым зрители устроили флешмоб.
Под трейлером тысячи людей публикуют одну и ту же цитату и приписывают ее Толкину
«Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра».
Так выглядит большинство комментариев под роликом. Есть также варианты этой фразы на английском, польском, турецком и других языках. Но большинство – именно на русском.
Все авторы приписывают цитату самому Дж. Р.Р. Толкину – создателю вселенной «Властелина колец». Тем не менее «Гол» не нашел в его работах прямую цитату. Авторы тематических форумов предполагают, что речь идет о парафразе отрывка из «Возвращения короля».
«Тень, которая их взрастила, может только имитировать, она не может создавать по-настоящему новые вещи. Не думаю, что она дала жизнь оркам – она лишь погубила их и извратила».
В книге эта фраза произнесена Фродо и относится к теме появления орков. По Толкину, они произошли от тех эльфов, которых однажды погубила темная магия. Именно об этом и говорит Фродо: Тень не создала новую расу, а лишь исказила уже существующую.
Непонятно, чем именно недовольны фанаты. Версия №1 – графика
Очевидно, под «злом» в цитате подразумевается Amazon и авторы сериала, которые «разрушают» историю Толкина. Но так как комментарии однотипные и неконкретные, сложно сказать наверняка, чем именно недовольны зрители.
В твиттере вокруг обсуждения сериала есть критика графики, анимационных вставок, сюжета. Некоторые считают техническое исполнение «дешевым» и сравнивают его «в лучшем случае» с играми для Playstation 4.
Примеры графики в трейлере:
Похожая ситуация была и после выпуска первого тизера. Amazon показал в нем процесс выплавки колец – и часть зрителей посчитала его плохой анимацией. Но после публикации тизера появился бэкстейдж съемок: все показанное было не анимацией, а реальными кадрами с расплавленной сталью.
Версия №2: еще до выхода трейлера зрители массово критиковали мультикультурный каст
Amazon практически не раскрывал подробностей о сериале до января. А когда раскрыл актерский состав (даже без привязки к героям), получил волну критики – в него включены артисты иранского, карибского и латиноамериканского происхождения. В сериале будут первые в истории толкиновских экранизаций темнокожая женщина-гном и «небелый» эльф.
Всего в касте 16 ключевых ролей, шесть из них исполняют актеры, которые имеют смешанное или несевероамериканское/неевропейское происхождение. Среди них Алекс Таррант (предки из коренных народов Новой Зеландии), Назанин Бониади (выросла в Лондоне в семье иранских беженцев) и пуэрториканец Исмаэль Круз Кордова.
У Толкина есть цитаты про «смуглую» и «коричневую» кожу у некоторых рас. Но не во всем есть конкретика
Участники тематических форумов по произведениям Толкина давно обсуждают расовую репрезентацию его вселенной. Из приводимых цитат следует, что среди людей были представители с «бледной кожей», «смуглой»/«коричневой» и с «черной».
Также есть описания харфутов – предков хоббитов, которые появятся в сериале и одного из которых сыграет темнокожий актер. Толкин писал о «более коричневой коже, чем у других хоббитов». Но это описание относительное и не дает конкретики.
В описании эльфов Толкин был конкретнее – они «высокие, светлокожие (fair of skin) и сероглазые». Хотя некоторые фанаты допускают, что оттенок кожи в данном случае означает стандарт красоты, используемый в фольклоре: светлый – чистый, справедливый, а темный – грязный, злой.
Создатели сериала отвечают: объединение рас – одна из главных идей Толкина
Приведенные цитаты в основном относятся к оригинальной трилогии. Действия сериала же развернутся на тысячелетия раньше и основаны они не столько на романах, сколько на Приложениях – заметках, которые Толкин писал о мире Средиземья. Один из шоураннеров сформулировал задачу проекта так: создать сериал по роману, который Толкин никогда не писал. Видимо, это может оправдать отход от некоторых канонов мира Толкина.
Исполнительный директор сериала Линдси Вебер защищала мультикультурный подход. Она считает одним из ключевых посылов произведений Толкина – объединение. «Его [Толкина] истории рассказывают о том, как у выдуманных рас все получается, когда они выходят за пределы своих культур и объединяются».
Премьера «Колец власти» пройдет 2 сентября – в день 49-й годовщины со смерти Толкина. Съемки уже завершились – с января Amazon начал активную промо-кампанию. Вероятно, в ближайшие полгода авторы покажут новые трейлеры, а создатели дадут интервью – наверняка в них они подробнее расскажут о видении Средиземья и ответят на критику.