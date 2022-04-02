В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel
Вселенная Marvel – это огромная куча героев и сюжетных линий, которые могут не только идти параллельно друг с другом, но и несколько противоречить. Но в киновселенной есть определенный порядок, соблюдая который зритель можеть понять и качественно осмыслить всю историю.
Так в каком же порядке их смотреть?
В каком порядке выходили фильмы
Он связан с датой выхода каждого фильма:
- «Железный человек» (2008);
- «Железный человек 2» (2010);
- «Тор» (2011);
- «Первый мститель» (2011);
- «Мстители» (2012);
- «Железный человек 3» (2013);
- «Тор: Царство тьмы» (2013);
- «Первый мститель: Другая война» (2014);
- «Стражи Галактики» (2014);
- «Мстители: Эра Альтрона» (2015);
- «Человек-муравей» (2015);
- «Первый мститель: Противостояние» (2016);
- «Доктор Стрэндж «(2016);
- «Стражи Галактики-2» (2017);
- «Человек-паук: Возвращение домой» (2017);
- «Тор: Рагнарек» (2017);
- «Черная пантера» (2018);
- «Мстители: Война бесконечности» (2018);
- «Человек-муравей и Оса» (2018);
- «Мстители: Финал» (2019);
- «Человек-паук: Вдали от дома» (2019);
- «Черная вдова» (2021);
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021);
- «Вечные» (2021);
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
- «Морбиус» (2022).
В каком порядке смотреть, чтобы все понять
Порядок такой, и он отличается от дат выхода фильмов. Сначала Marvel раскрывает сюжетные линии главных героев:
1. «Железный человек»;
2. «Железный человек 2»;
3. «Тор»;
4. «Первый мститель»;
Дальше на экранах появляется первый совместный проект о супергероях, так запускается главный сюжет Marvel.
5. «Мстители»;
6. «Железный человек 3»;
7. «Тор: Царство Тьмы»;
8. «Первый мститель: Другая война»;
9. «Стражи галактики». Введение новых персонажей: Питера Квилла, Гаморы, Дракса, Грута и других. Сюжет развивается в отрыве от основной линии Мстителей;
10. «Мстители: Эра Альтрона»;
11. «Человек-муравей». Знакомство с одним из главных героев. Сюжетная линия проходит параллельно с основными событиями фильма
12. «Первый мститель: Противостояние». То же самое, что и с предыдущим пунктом. В этом фильме говорится о ссоре между Капитаном Америкой и Железным человеком, из-за которой оба не бьются совместно;
13. «Черная вдова»;
14. «Доктор Стрэндж». Еще одно появление нового героя. Режиссер фильма «Мстители: Война бесконечности» Энтони Руссо говорил: «Если бы фильм о Докторе Стрэндже не вышел раньше, это бы доставило нам массу проблем, поскольку нам нужно было нового персонажа. Это бы сильно растянуло хронометраж»;
15. «Стражи Галактики-2». Еще один фильм о супергероях в космосе. Сюжетная линия все еще параллельна главной линии Marvel;
16. «Тор: Рагнарек». Третья часть сольного фильма о Торе. Она аккуратно подводит к действиям к первому фильму из двух финальных о Мстителях;
17. «Черная пантера». В 2018-м перед запуском «Войн бесконечности» появляется еще один фильм о супергерое – Черной пантере;
18. «Мстители: Война бесконечности». Первая часть большого финала. Сцена после титров намекает на появление еще одного важного персонажа;
19. «Человек-муравей и Оса». Режиссер фильма Пейтон Рид перед премьерой рассказывал: «Наверное, это один из самых важных фильмов вселенной. Наш герой не пользуется большой популярностью. Но его роль невероятно важна для Мстителей. Разумеется, я кое-что знаю и предполагаю, но вы и сами скоро все увидите»;
20. «Капитан Марвел». Студия Marvel ввела последнего супергероя перед последним фильмом о Мстителях;
21. «Мстители: Финал»;
22. «Человек-паук: Нет пути домой»;
23. «Черная вдова»;
24. «Шанг-Чи и легенда десяти колец». Действие фильма проходит вне основной сюжетной линии Marvel. Предполагается, что действия этого фильма проходят после третьей части о Железном человеке;
25. «Вечные»;
26. «Морбиус».
Есть еще несколько сериалы, сюжет которых развивается после основных событий Marvel:
- «Ванда/Вижн» (2021);
- «Сокол и Зимний Солдат» (2021);
- «Черная Вдова» (2021);
- «Локи», сезон 1 (2021);
- «Соколиный глаз» (2021);
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).