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Marvel
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#Marvel

В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel

Вселенная Marvel – это огромная куча героев и сюжетных линий, которые могут не только идти параллельно друг с другом, но и несколько противоречить. Но в киновселенной есть определенный порядок, соблюдая который зритель можеть понять и качественно осмыслить всю историю.

Так в каком же порядке их смотреть?

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В каком порядке выходили фильмы

Он связан с датой выхода каждого фильма:

  1. «Железный человек» (2008);
  2. «Железный человек 2» (2010);
  3. «Тор» (2011);
  4. «Первый мститель» (2011);
  5. «Мстители» (2012);
  6. «Железный человек 3» (2013);
  7. «Тор: Царство тьмы» (2013);
  8. «Первый мститель: Другая война» (2014);
  9. «Стражи Галактики» (2014);
  10. «Мстители: Эра Альтрона» (2015);
  11. «Человек-муравей» (2015);
  12. «Первый мститель: Противостояние» (2016);
  13. «Доктор Стрэндж «(2016);
  14. «Стражи Галактики-2» (2017);
  15. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017);
  16. «Тор: Рагнарек» (2017);
  17. «Черная пантера» (2018);
  18. «Мстители: Война бесконечности» (2018);
  19. «Человек-муравей и Оса» (2018);
  20. «Мстители: Финал» (2019);
  21. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019);
  22. «Черная вдова» (2021);
  23. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021);
  24. «Вечные» (2021);
  25. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
  26. «Морбиус» (2022).

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В каком порядке смотреть, чтобы все понять

Порядок такой, и он отличается от дат выхода фильмов. Сначала Marvel раскрывает сюжетные линии главных героев:

1. «Железный человек»;

2. «Железный человек 2»;

3. «Тор»;

4. «Первый мститель»;

 Дальше на экранах появляется первый совместный проект о супергероях, так запускается главный сюжет Marvel.

5. «Мстители»;

6. «Железный человек 3»;

7. «Тор: Царство Тьмы»;

8. «Первый мститель: Другая война»;

9. «Стражи галактики». Введение новых персонажей: Питера Квилла, Гаморы, Дракса, Грута и других. Сюжет развивается в отрыве от основной линии Мстителей;

10. «Мстители: Эра Альтрона»;

11. «Человек-муравей». Знакомство с одним из главных героев. Сюжетная линия проходит параллельно с основными событиями фильма

12. «Первый мститель: Противостояние». То же самое, что и с предыдущим пунктом. В этом фильме говорится о ссоре между Капитаном Америкой и Железным человеком, из-за которой оба не бьются совместно;

13. «Черная вдова»;

14. «Доктор Стрэндж». Еще одно появление нового героя. Режиссер фильма «Мстители: Война бесконечности» Энтони Руссо говорил: «Если бы фильм о Докторе Стрэндже не вышел раньше, это бы доставило нам массу проблем, поскольку нам нужно было нового персонажа. Это бы сильно растянуло хронометраж»;

15. «Стражи Галактики-2». Еще один фильм о супергероях в космосе. Сюжетная линия все еще параллельна главной линии Marvel;

16. «Тор: Рагнарек». Третья часть сольного фильма о Торе. Она аккуратно подводит к действиям к первому фильму из двух финальных о Мстителях;

17. «Черная пантера». В 2018-м перед запуском «Войн бесконечности» появляется еще один фильм о супергерое – Черной пантере;

18. «Мстители: Война бесконечности». Первая часть большого финала. Сцена после титров намекает на появление еще одного важного персонажа;

19. «Человек-муравей и Оса». Режиссер фильма Пейтон Рид перед премьерой рассказывал: «Наверное, это один из самых важных фильмов вселенной. Наш герой не пользуется большой популярностью. Но его роль невероятно важна для Мстителей. Разумеется, я кое-что знаю и предполагаю, но вы и сами скоро все увидите»;

20. «Капитан Марвел». Студия Marvel ввела последнего супергероя перед последним фильмом о Мстителях;

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21. «Мстители: Финал»;

22. «Человек-паук: Нет пути домой»;

23. «Черная вдова»;

24. «Шанг-Чи и легенда десяти колец». Действие фильма проходит вне основной сюжетной линии Marvel. Предполагается, что действия этого фильма проходят после третьей части о Железном человеке;

25. «Вечные»;

26. «Морбиус».

Есть еще несколько сериалы, сюжет которых развивается после основных событий Marvel:

  • «Ванда/Вижн» (2021);
  • «Сокол и Зимний Солдат»  (2021);
  • «Черная Вдова» (2021);
  • «Локи», сезон 1 (2021);
  • «Соколиный глаз» (2021);
  • «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
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Все фото: «Кинопоиск»
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