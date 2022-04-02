В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel

14. «Доктор Стрэндж». Еще одно появление нового героя. Режиссер фильма «Мстители: Война бесконечности» Энтони Руссо говорил: «Если бы фильм о Докторе Стрэндже не вышел раньше, это бы доставило нам массу проблем, поскольку нам нужно было нового персонажа. Это бы сильно растянуло хронометраж»;

15. «Стражи Галактики-2». Еще один фильм о супергероях в космосе. Сюжетная линия все еще параллельна главной линии Marvel;

16. «Тор: Рагнарек». Третья часть сольного фильма о Торе. Она аккуратно подводит к действиям к первому фильму из двух финальных о Мстителях;

17. «Черная пантера». В 2018-м перед запуском «Войн бесконечности» появляется еще один фильм о супергерое – Черной пантере;

18. «Мстители: Война бесконечности». Первая часть большого финала. Сцена после титров намекает на появление еще одного важного персонажа;

19. «Человек-муравей и Оса». Режиссер фильма Пейтон Рид перед премьерой рассказывал: «Наверное, это один из самых важных фильмов вселенной. Наш герой не пользуется большой популярностью. Но его роль невероятно важна для Мстителей. Разумеется, я кое-что знаю и предполагаю, но вы и сами скоро все увидите»;

20. «Капитан Марвел». Студия Marvel ввела последнего супергероя перед последним фильмом о Мстителях;