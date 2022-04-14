Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России

Netflix

Выручка – 4,2 млрд рублей

Прибыль – 243 млн рублей

Netflix уже нет в России, но в 2021-м он был четвертым по популярности онлайн-кинотеатром.

Тоже рост по сравнению с 2020 годом – в 16%. В апреле 2021 года у Okko было 1,9 млн постоянных подписчиков плюс полмиллиона тех, кто подписался временно по промокодам и другим акциям.

«Амедиатека»

Выручка – 3,4 млрд рублей

Прибыль – 731 млн рублей

Один из двух действующих онлайн-кинотеатров в списке, который (хотя и имеет меньше выручки) ушел в прибыль. За год выручка «Амедиатеки» увеличилась на 21%.

More.tv

Выручка – 2,8 млрд рублей

Прибыль – 159 млн рублей

Увеличение годовой выручки почти в два раза и выход в прибыль.