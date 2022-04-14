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#ютуб и тв #кино #Экономика

Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России

«Кинопоиск»

«Интерфакс» рассказал о выручке и прибыли онлайн-кинотеатров России в 2021-м. В этом году выручка всех кинотеатров суммарно увеличилась на 41%. В этом списке представлены не все популярные онлайн-кинотеатры, а те, чьи финансовые данные за 2021 год есть в открытом доступе.

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IVI

Выручка (все заработанные деньги за год) – 12 млрд рублей

Убыток (разница между доходами и расходами) – 2,1 млрд рублей

Лидер по выручке среди онлайн-кинотеатров в РФ. 62-63% выручки приносят подписки на сервис. За год IVI увеличил этот показатель на 4 млрд рублей.

«Кинопоиск»

Выручка – 7,16 млрд рублей

Убыток – 4,85 млрд рублей

По сравнению с 2021 годом, выручка «Кинопоиска» выросла в 2,4 раза. «Кинопоиск» – лидер по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров. Но неизвестно точное число подписчиков. Российские медиа ссылаются на социологическое исследование компании Gfk. Согласно ему, 11% россиян подписаны на онлайн-кинотеатр «Кинопоиска» – это лучший показатель страны.

Okko

Выручка – 5,2 млрд рублей

Убыток – 9,3 млрд рублей

«Кинопоиск»

Netflix

Выручка – 4,2 млрд рублей

Прибыль – 243 млн рублей

Netflix уже нет в России, но в 2021-м он был четвертым по популярности онлайн-кинотеатром.

Тоже рост по сравнению с 2020 годом – в 16%. В апреле 2021 года у Okko было 1,9 млн постоянных подписчиков плюс полмиллиона тех, кто подписался временно по промокодам и другим акциям.

«Амедиатека»

Выручка – 3,4 млрд рублей

Прибыль – 731 млн рублей

Один из двух действующих онлайн-кинотеатров в списке, который (хотя и имеет меньше выручки) ушел в прибыль. За год выручка «Амедиатеки» увеличилась на 21%. 

More.tv

Выручка – 2,8 млрд рублей

Прибыль – 159 млн рублей

Увеличение годовой выручки почти в два раза и выход в прибыль.

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