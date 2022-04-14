Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России
«Интерфакс» рассказал о выручке и прибыли онлайн-кинотеатров России в 2021-м. В этом году выручка всех кинотеатров суммарно увеличилась на 41%. В этом списке представлены не все популярные онлайн-кинотеатры, а те, чьи финансовые данные за 2021 год есть в открытом доступе.
IVI
Выручка (все заработанные деньги за год) – 12 млрд рублей
Убыток (разница между доходами и расходами) – 2,1 млрд рублей
Лидер по выручке среди онлайн-кинотеатров в РФ. 62-63% выручки приносят подписки на сервис. За год IVI увеличил этот показатель на 4 млрд рублей.
«Кинопоиск»
Выручка – 7,16 млрд рублей
Убыток – 4,85 млрд рублей
По сравнению с 2021 годом, выручка «Кинопоиска» выросла в 2,4 раза. «Кинопоиск» – лидер по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров. Но неизвестно точное число подписчиков. Российские медиа ссылаются на социологическое исследование компании Gfk. Согласно ему, 11% россиян подписаны на онлайн-кинотеатр «Кинопоиска» – это лучший показатель страны.
Okko
Выручка – 5,2 млрд рублей
Убыток – 9,3 млрд рублей
Netflix
Выручка – 4,2 млрд рублей
Прибыль – 243 млн рублей
Netflix уже нет в России, но в 2021-м он был четвертым по популярности онлайн-кинотеатром.
Тоже рост по сравнению с 2020 годом – в 16%. В апреле 2021 года у Okko было 1,9 млн постоянных подписчиков плюс полмиллиона тех, кто подписался временно по промокодам и другим акциям.
«Амедиатека»
Выручка – 3,4 млрд рублей
Прибыль – 731 млн рублей
Один из двух действующих онлайн-кинотеатров в списке, который (хотя и имеет меньше выручки) ушел в прибыль. За год выручка «Амедиатеки» увеличилась на 21%.
More.tv
Выручка – 2,8 млрд рублей
Прибыль – 159 млн рублей
Увеличение годовой выручки почти в два раза и выход в прибыль.