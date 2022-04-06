  1. Главная
  2. Экономика
  3. Материалы
  4. Вернется ли Mercedes в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
экономика
Поделиться:
Комментарии:
0
#экономика

Вернется ли Mercedes в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить

3 марта Mercedes заморозил свою работу в России. Официальное заявление компании такое:

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления».

Вернется ли Toyota в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
Читать

Когда компания вернется в Россию

Пока не ясно. Кроме предыдущего заявления Mecedes-Benz больше ничего не говорили о своем будущем в России.

Как менялись цены на автомобили Mercedes с момента ухода компании из России

Конечно же, росли. Но повышение цен фиксировалось не с 3 марта, а еще раньше – с последней недели февраля. И вот что об этом известно:

  • Ценники почти на все модели выросли почти на 20%;
  • Цены на G-Class взлетели на 32%;
  • Четырехдверный AMG GT повысился в цене на 11%;
  • Есть модели, которые не подорожали. Например, купеобразный седан CLS и минивэн V-Class.
  • Больше всего выросли цены на премиальные автомобили – в среднем на 50-60%.

«Ведомости» составляли топ иномарок по росту цен с конца февраля. Mercedes-Benz и BMW возглавили этот рейтинг.

Какое состояние в Mercedes в России сейчас

РБК пишет, что из-за проблем с логистикой ситуация привела к застоям заводов крупных иностранных автоконцернов. Гендиректор ГК «Автодом» (один из крупнейших автодилеров, специализирующийся на продаже авто премиум-класса) Андрей Ольховский в интервью «Ведомостям» сообщил, что на складах осталось по 50 штук каждой марки. «Авилон Мерседес-Бенц» – лидер по продажам автомобилей Mercedes-Benz запасов условного Mercedes-Maybach хватит на месяц. Директор «Авилона» Ренат Тюктеев сказал, что запасов импортеров хватит на 2-5 месяцев.

Вот еще данные от Ольховского:

  • Продажи снизились за март на 60%;
  • Если ставка ЦБ не снизится, продажи станут еще ниже.

«Газета.RU» пишет, что уже сейчас на рынке есть дефицит оригинальных запчастей на некоторые автомобили Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. Дальше ситуация может стать только хуже.

Как меняются дела Mercedes в Европе

Там тоже есть определенные проблемы. Из-за кризиса с производством автомобилей на территории Европы столкнулись с проблемами ряд заводов крупных фирм. В том числе и Mercedes-Benz.

Из-за нехватки запчастей, которые поставляются из Украины, Mercedes-Benz сократил производство даже на флагманском заводе в Германии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press
Еще по теме
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#экономика