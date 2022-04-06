Вернется ли Mercedes в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить

Когда компания вернется в Россию

Пока не ясно. Кроме предыдущего заявления Mecedes-Benz больше ничего не говорили о своем будущем в России.

Как менялись цены на автомобили Mercedes с момента ухода компании из России

Конечно же, росли. Но повышение цен фиксировалось не с 3 марта, а еще раньше – с последней недели февраля. И вот что об этом известно:

Ценники почти на все модели выросли почти на 20%;

Цены на G-Class взлетели на 32%;

Четырехдверный AMG GT повысился в цене на 11%;

Есть модели, которые не подорожали. Например, купеобразный седан CLS и минивэн V-Class.

Больше всего выросли цены на премиальные автомобили – в среднем на 50-60%.

«Ведомости» составляли топ иномарок по росту цен с конца февраля. Mercedes-Benz и BMW возглавили этот рейтинг.

Какое состояние в Mercedes в России сейчас

РБК пишет, что из-за проблем с логистикой ситуация привела к застоям заводов крупных иностранных автоконцернов. Гендиректор ГК «Автодом» (один из крупнейших автодилеров, специализирующийся на продаже авто премиум-класса) Андрей Ольховский в интервью «Ведомостям» сообщил, что на складах осталось по 50 штук каждой марки. «Авилон Мерседес-Бенц» – лидер по продажам автомобилей Mercedes-Benz запасов условного Mercedes-Maybach хватит на месяц. Директор «Авилона» Ренат Тюктеев сказал, что запасов импортеров хватит на 2-5 месяцев.

Вот еще данные от Ольховского: