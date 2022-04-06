Вернется ли Mercedes в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
3 марта Mercedes заморозил свою работу в России. Официальное заявление компании такое:
«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления».
Когда компания вернется в Россию
Пока не ясно. Кроме предыдущего заявления Mecedes-Benz больше ничего не говорили о своем будущем в России.
Как менялись цены на автомобили Mercedes с момента ухода компании из России
Конечно же, росли. Но повышение цен фиксировалось не с 3 марта, а еще раньше – с последней недели февраля. И вот что об этом известно:
- Ценники почти на все модели выросли почти на 20%;
- Цены на G-Class взлетели на 32%;
- Четырехдверный AMG GT повысился в цене на 11%;
- Есть модели, которые не подорожали. Например, купеобразный седан CLS и минивэн V-Class.
- Больше всего выросли цены на премиальные автомобили – в среднем на 50-60%.
«Ведомости» составляли топ иномарок по росту цен с конца февраля. Mercedes-Benz и BMW возглавили этот рейтинг.
Какое состояние в Mercedes в России сейчас
РБК пишет, что из-за проблем с логистикой ситуация привела к застоям заводов крупных иностранных автоконцернов. Гендиректор ГК «Автодом» (один из крупнейших автодилеров, специализирующийся на продаже авто премиум-класса) Андрей Ольховский в интервью «Ведомостям» сообщил, что на складах осталось по 50 штук каждой марки. «Авилон Мерседес-Бенц» – лидер по продажам автомобилей Mercedes-Benz запасов условного Mercedes-Maybach хватит на месяц. Директор «Авилона» Ренат Тюктеев сказал, что запасов импортеров хватит на 2-5 месяцев.
Вот еще данные от Ольховского:
- Продажи снизились за март на 60%;
- Если ставка ЦБ не снизится, продажи станут еще ниже.
«Газета.RU» пишет, что уже сейчас на рынке есть дефицит оригинальных запчастей на некоторые автомобили Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. Дальше ситуация может стать только хуже.
Как меняются дела Mercedes в Европе
Там тоже есть определенные проблемы. Из-за кризиса с производством автомобилей на территории Европы столкнулись с проблемами ряд заводов крупных фирм. В том числе и Mercedes-Benz.
Из-за нехватки запчастей, которые поставляются из Украины, Mercedes-Benz сократил производство даже на флагманском заводе в Германии.