Вернется ли BMW в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
Когда BMW объявила об уходе из России
1 марта сама компания сделала заявление по поводу своей работы в России:
«Мы делаем все возможное, чтобы в условиях ограниченных поставок запчастей в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств. Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей с соблюдением всех стандартов BMW Group».
Что будет дальше с компанией в России – неизвестно. Официальные ресурсы BMW в России молчат. Например, так выглядит группа BMW в вк. Последний пост там был 23 февраля. О приостановлении работы информации нет абсолютно никакой:
Еще из-за санкций Евросоюза (направленных на ввоз предметов роскоши) в Россию можно ввозить только компактные автомобили 1 серии (от 27,2 тысячи евро), базовые версии седана и купе 2 серии.
Как менялись цены на BMW после ухода из России
Росли – как и у других компаний. В среднем после ухода из России стоимость выросла на 450 тысяч – 2,25 млн рублей. Сайт Motor.ru показывает рост цен на некоторые модели:
- BMW 2 серии Gran Coupe – на 460 тысяч рублей;
- BMW 2 серии Coupe – на 600 тысяч;
- BMW 5 серии – на 870 тысяч;
- Максимальное повышение цен сайт фиксирует у моделей BMW M8 Coupe, BMW M8 Cabrio и BMW M8 Gran Coupe. Они подорожали на 2 млн 250 тысяч рублей.
Когда BMW вернется в Россию
Неизвестно. В заявлении от 1 марта лишь сказано:
«В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации».
С какими проблемами столкнулась компания в Европе
16 марта сайт Financial Times написал, что в Европе приостановили работу некоторые заводы BMW. Это связано с производственными проблемами в Украине. Financial Times фиксируют: страна поставляла пятую часть элементов для сборки автомобилей. Reuters пишут, что в 2022 году компания ожидала резкий рост продаж. Но из-за проблем с производством полупроводников (которые опять же создавались в Украине) отметка может соперничать лишь с прошлогодними показателями.
Как BMW планировала решать эту проблему? За счет поставок деталей с территории Западной Украины, копирования производства и перемещения работ в другие страны. По словам финансового директора Николя Петера, рост цен на сырье, вероятно, обойдется BMW в сотни миллионов евро в 2022-м. Post пишет, что Петер рассчитывает сохранить украинских поставщиков в краткосрочной и долгосрочной перспективе.