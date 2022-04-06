Вернется ли BMW в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить

Еще из-за санкций Евросоюза (направленных на ввоз предметов роскоши) в Россию можно ввозить только компактные автомобили 1 серии (от 27,2 тысячи евро), базовые версии седана и купе 2 серии.

Как менялись цены на BMW после ухода из России

Росли – как и у других компаний. В среднем после ухода из России стоимость выросла на 450 тысяч – 2,25 млн рублей. Сайт Motor.ru показывает рост цен на некоторые модели:

BMW 2 серии Gran Coupe – на 460 тысяч рублей;

BMW 2 серии Coupe – на 600 тысяч;

BMW 5 серии – на 870 тысяч;

Максимальное повышение цен сайт фиксирует у моделей BMW M8 Coupe, BMW M8 Cabrio и BMW M8 Gran Coupe. Они подорожали на 2 млн 250 тысяч рублей.

Когда BMW вернется в Россию

Неизвестно. В заявлении от 1 марта лишь сказано:

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации».