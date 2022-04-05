Вернется ли Zara в Россию

Почему закрылась Zara и вернется ли она

Inditex объяснила решение неспособностью гарантировать «непрерывность операций и коммерческих условий» в России. В пресс-релизе говорилось только о «приостановке», а не постоянном закрытии магазинов. Никаких подробностей о возможных сроках возвращения не было.

Через полторы недели после этого исполнительный директор Оскар Гарсия Масейрас дал интервью и подтвердил намерение вернуться – впервые об этом напрямую заговорили в компании. Он сказал, что компания следит за ситуацией, но пока по-прежнему не понимает сроков возвращения.

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В России больше 500 магазинов Zara, сотрудникам сохранили зарплату

Несмотря на приостановку, Zara сохранила зарплату 9000 сотрудникам. Всего в России 502 магазина, это второй по числу точек рынок после Испании, на него приходится 8,5% глобальной прибыли до вычета налогов.

Всего у бренда больше 2000 тысяч магазинов по всему миру. Это крупнейший бренд Inditex по числу работающих точек, ближайший к нему Pull&Bear (864).