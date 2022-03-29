Когда иностранные бренды, магазины и компании вернутся в Россию

Что происходит вокруг ситуации с уходом иностранных брендов из России

В феврале-марте 2022 года иностранные компании массово уходили из России. Некоторые временно останавливали деятельность, отдельные бренды ушли окончательно. Список пополняется и сейчас: 29 марта о временном уходе с российского рынка рассказали «Декатлон» и даже компания Johnson & Johnson. Она приостановила ввоз средств личной гигиены.

Уникальный случай произошел с сетью магазинов OBI. Директор по закупкам Максим Суравегин выступил в Москве на форуме DIY. «Ведомости» после этого написали, что в ближайшие пару недель магазины OBI снова откроются. Суравегин рассказал, что заработают все 27 магазинов. Позже компания ответила на запрос РБК и все опровергла: магазины останутся закрытыми.

Некоторые автомобильные бренды (Nissan, Toyota) готовятся к возвращению в Россию уже в ближайшее время. Скорое открытие их российских заводов подтверждал Кирилл Соловейчик – руководитель городского комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике. До этого Toyota объясняла ситуацию: поставки в Россию прекращались из-за проблем с логистикой.