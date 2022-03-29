Когда иностранные бренды, магазины и компании вернутся в Россию
Что происходит вокруг ситуации с уходом иностранных брендов из России
В феврале-марте 2022 года иностранные компании массово уходили из России. Некоторые временно останавливали деятельность, отдельные бренды ушли окончательно. Список пополняется и сейчас: 29 марта о временном уходе с российского рынка рассказали «Декатлон» и даже компания Johnson & Johnson. Она приостановила ввоз средств личной гигиены.
Уникальный случай произошел с сетью магазинов OBI. Директор по закупкам Максим Суравегин выступил в Москве на форуме DIY. «Ведомости» после этого написали, что в ближайшие пару недель магазины OBI снова откроются. Суравегин рассказал, что заработают все 27 магазинов. Позже компания ответила на запрос РБК и все опровергла: магазины останутся закрытыми.
Некоторые автомобильные бренды (Nissan, Toyota) готовятся к возвращению в Россию уже в ближайшее время. Скорое открытие их российских заводов подтверждал Кирилл Соловейчик – руководитель городского комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике. До этого Toyota объясняла ситуацию: поставки в Россию прекращались из-за проблем с логистикой.
На ситуацию с уходом иностранных компаний сильно влияют внешние факторы. Логистические цепочки нарушаются из-за закрытия воздушного пространства и отдельных санкций. На оплату и поставки влияет ситуация с международными платежными системами. Возвращение к работе с Россией Visa и Mastercard пока невозможно. Зато работают альтернативы – «Мир» и UnionPay.
Что известно о возвращении в Россию конкретных брендов и иностранных компаний
• IKEA обозначила конкретные сроки приостановки работы: с 4 марта по 31 мая 2022 года. Закрыты магазины в 12 городах России. В это время не работает и производство. Потом возможно возвращение IKEA в Россию: о продлении такой остановки ничего не сообщалось.
• McDonald's временно закрылся в России еще 8 марта, но отдельные точки по-прежнему продолжают работу. Точную дату возвращения McDonald's не объявлял. Хотя полный уход с рынка компания опровергает: сотрудники по-прежнему получают зарплату.
• Booking ушел из России на неопределенный срок. Об альтернативных вариантах бронирования отелей мы рассказывали отдельно. Важно: само приложение и сайт в России работает, но забронировать отель в любом российском городе через него уже нельзя.
• Zara, Bershka и другие бренды под ритейлером Industria de Diseno Textil SA (Inditex) готовятся к возвращению в Россию уже в ближайшее время. Подробности рассказывала Bolsamania: компания продолжает выплаты сотрудникам и вернется, когда это будет возможно.
• Samsung – идеальный пример развития ситуации. У нее приостановка в поставках товаров связана с логистическими трудностями. Когда компания только объявила о приостановке поставок в Россию, то тут же вышел инсайд по ситуации. Без конкретики: Samsung скоро вернется.
• Skoda Auto, Mercedes, BMW остановили деятельность в России. История Skoda похожа на другие автомобильные бренды: все они столкнулись с логистическими сложностями и от этого пострадали. Большинство из-за этого приостановили деятельность, но готовы к возвращению.
• Sony временно приостановила поставки в Россию, поэтому возникли сложности с покупкой PlayStation и работой отдельных игр. Ее случай показывает другую сторону: под временной остановкой не подразумеваются конкретные сроки. Поэтому нет и точной даты возвращения.
• Microsoft и Apple ожидают общее улучшение обстановки. Именно такую формулировку по ним сейчас выдают эксперты, когда обсуждают их возможное полноценное возвращение к взаимодействию с Россией. Она же относится и ко многим другим топ-компаниям.
• Adidas показывает еще один возможный вариант по текущему взаимодействию с Россией. Срок приостановки деятельности и закрытия магазинов – до дальнейшего уведомления. По такому же принципу еще раньше поступила логистическая компания DHL.
• Вернется ли Netflix в Россию? Ситуацию с подобными стриминговыми сервисами можно перевернуть за один день. На это обращал внимание кинокритик Егор Москвитин. Все это технически возможно. Подобным образом все может решиться и с музыкальными сервисами.
Готова ли Россия принять ушедшие иностранные компании и снова открыть магазины
Весь месяц Россия держит единую позицию по этому вопросу. Приоритет – сохранение рабочих мест. В начале марта президент России Владимир Путин выступал на совещании с правительством, где говорил: «Нужно вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет». Но даже там добавлял, что страна не закрывается.
Россия готова к возвращению иностранных компаний и новому открытию магазинов. Но МК обратил внимание на важный аспект. Аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» думают, что торговые центры в Санкт-Петербурге опустеют наполовину. Компании запрашивают пересмотр условий аренды помещений – это может привести к проблемам.
В ближайшие месяцы есть два пути развития ситуации. Основной: если ушедшие иностранные компании не вернутся, их место займут другие бренды. Есть вариант с приглашением китайских и турецких компаний. Альтернативный: замена иностранных компаний на российские аналоги. Такая инициатива уже проговаривалась на примере «У дяди Вани» и ресторанов McDonald's.
Итог снова зависит в том числе и от внешних факторов. Открытие воздушного пространства, отмена санкций, стабилизация рубля – все это повлияет на сроки возвращения иностранных компаний к работе в России. Тогда же полноценно вернутся и те, кто сейчас остается в стране с некоторыми ограничениями. Например, снова заработают поставки отдельных товаров.