Заблокируют ли андроид в России

Работа каких сервисов, связанных с гуглом, уже ограничена

Google Pay – оплатить покупки с помощью него не получится. Система перестала работать в начале марта вскоре после того, как Visa и Mastercard объявили о приостановке обслуживания российских карт.

Покупки в Play Store. Из-за проблем с оплатой в России пользователям доступны только бесплатные приложения.

Реклама на площадках гугла. Это касается поиска, партнерских сетей и ютуба. В 2020-м году компания заработала в России почти 150 миллиардов рублей, большую ее часть – на рекламе.

Монетизация для российских пользователей ютуба. Блогеры перестали получать доходы в России.

Агрегатор новостей Google.News заблокирован Роскомнадзором. Одновременно с этим в России стал недоступен сайт магазина Play Store (не путать с мобильным клиентом, предустановленным на устройствах), хотя о его блокировке не говорилось официально.

Пока речи о блокировке андроида не идет



Теоретически она может произойти. Но в этом случае пользователям не поможет изменение геопозиции или отключение автообновлений. Правда, пока подобных случаев с блокировкой устройств на территории целой страны не было и эксперты сомневаются, что это произойдет в России.

У российских властей были претензии к отдельным сервисам гугла, но не к операционной системе. Поэтому пока речи о блокировке андроида не идет – только отдельных сервисов, таких как ютуб. Он все еще доступен на территории России, хотя Роскомнадзор неоднократно заявлял о нарушениях и грозил ему блокировкой.

Даже при блокировке есть пример работавшего под санкциями Huawei

Китайская Huawei находится под санкциями США с 2018 года. На смартфонах были недоступны Gmail, Google Maps, ютуб и другие гугл-сервисы, но при этом устройства продолжали работу на андроиде.

Это стало возможным потому, что разработчики использовали Android Open Source Project – открытый исходный код, доступный любому желающему. Позже компания выпустила собственный аналог операционной системы – HarmonyOS.