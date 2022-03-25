Можно ли заблокировать VPN и как с ним борются в разных странах
Доступны ли популярные VPN сейчас
Как выглядит страница Google Play после запроса «VPN».
Так выглядит страница в App Store после запроса «VPN».
Некоторые популярные сервисы доступны на данный момент, но все может измениться. За последнее время в России были случаи, когда ряд VPN были заблокированы. Например, 15 марта были заблокированы 20 сервисов. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил: «На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше».
Но могут ли в России полностью заблокировать VPN? Кажется, на этот вопрос нет полноценного ответа. Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев говорил, что заблокировать все VPN невозможно. Также Климарев сказал: «Если заблокировать трафик по основным протоколам OpenVPN или IPSec, то пострадают также компании, которые используют эти сервисы для корпоративных сетей, как пример – банковские сети и банкоматы».
Еще одно мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас:
«Технически заблокировать работу практических всех VPN-сервисов, торгующих услугами на рынке, можно. Потребуется много аппаратных мощностей, но можно. Сложнее будет заблокировать те, которые маскируются по HTTPS. Фактически же, вероятность такого сценария пока что выглядит маловероятной, хоть и «выше нулевой».
Заблокировать VPN полностью и не отключить при этом интернет нельзя. Так или иначе найдутся умельцы, которые смогут придумать, как замаскировать трафик, который на самом деле будет VPN».
Вот и другое мнение: в России VPN-сервисы могут получить блоки. Его высказал бывший директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов: «Сейчас, мне кажется, у всех технарей, которые понимают, как устроена нынешняя система блокировок, мнение однозначное: блокировать можно практически все. Это большая победа ребят из Роскомнадзора, они действительно построили техническую систему, которые чисто теоретически в состоянии заблокировать практически все и так, как надо».
Можно ли заблокировать что-то так, чтобы с VPN это тоже не открывалось
Да, можно. Подтверждение было совсем недавно. 1 марта «Яндекс. Еда» сообщила о крупной утечке данных. 22 марта появилась карта с данными пользователей сервиса. Уже на следующей день сайты с опубликованными данными были заблокированы. Руководитель «Яндекс. Еды» Роман Маресов писал в своем блоге:
«Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.
Когда утечка произошла и данные обнародованы, все, что тебе остается, – пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает Яндекс Еда. Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами – чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утекшую информацию, – они недоступны на территории РФ».
«Яндекс. Еде» в этом случае помогал Роскомнадзор, поэтому даже с VPN до сайтов с данными пользователей не добраться.
Другой пример – на Бали заблокирован доступ к крупнейшему в мире BitTorrent-индексатору The PirateBay. Он недоступен даже с VPN – об этом говорил один из пользователей Reddit.
В каких странах заблокирован VPN
🇨🇳 Китай. Первые проявления борьбы начались еще в 2012-м. Дальше правительство Китая блокировало все больше VPN и к концу десятых доступных сервисов практически не осталось. На территории Китая работает технология, отслеживающая трафик от VPN, и действует закон, который официально запрещает использовать VPN на территории страны.
🇦🇪 ОАЭ. Единственная страна в мире, которая официально отправляет в тюрьму за совершение противоправного действия с помощью VPN. Еще там есть штраф в размере 400 тысяч долларов. В целом VPN на территории ОАЭ не запрещено, но ряд сервисов заблокированы. Доступные же контролируются правительством.
🇮🇶 Ирак. Любая попытка подключиться с помощью VPN будет заблокирована провайдером.
🇮🇷 Иран. Технически там разрешены VPN-сервисы, но только те, что одобрены правительством.
🇰🇵 Северная Корея. Доступ к VPN заблокирован, его использование запрещено законом.
🇴🇲 Оман. Правительство заблокировало ряд сервисов, созданные иностранными разработчиками, но в целом использование VPN не запрещено.