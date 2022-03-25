Можно ли заблокировать VPN и как с ним борются в разных странах

Вот и другое мнение: в России VPN-сервисы могут получить блоки. Его высказал бывший директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов: «Сейчас, мне кажется, у всех технарей, которые понимают, как устроена нынешняя система блокировок, мнение однозначное: блокировать можно практически все. Это большая победа ребят из Роскомнадзора, они действительно построили техническую систему, которые чисто теоретически в состоянии заблокировать практически все и так, как надо».

Можно ли заблокировать что-то так, чтобы с VPN это тоже не открывалось

Да, можно. Подтверждение было совсем недавно. 1 марта «Яндекс. Еда» сообщила о крупной утечке данных. 22 марта появилась карта с данными пользователей сервиса. Уже на следующей день сайты с опубликованными данными были заблокированы. Руководитель «Яндекс. Еды» Роман Маресов писал в своем блоге:

«Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.

Когда утечка произошла и данные обнародованы, все, что тебе остается, – пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает Яндекс Еда. Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами – чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утекшую информацию, – они недоступны на территории РФ».

«Яндекс. Еде» в этом случае помогал Роскомнадзор, поэтому даже с VPN до сайтов с данными пользователей не добраться.

Другой пример – на Бали заблокирован доступ к крупнейшему в мире BitTorrent-индексатору The PirateBay. Он недоступен даже с VPN – об этом говорил один из пользователей Reddit.