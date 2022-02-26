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Что делать, если заблокированы соцсети и сайты – инструкция: как сохранить данные и как попасть
час назад
Как пользоваться VPN, какие есть нюансы, что выбрать
Чтобы попасть на недоступные сайты, можно установить VPN или VPN-расширение для браузера, которые позволяют обходить блокировки и пропускают трафик через зашифрованное соединение. Их легко найти и скачать в магазине приложений или разделе с расширениями. Полезные правила при выборе:
- Желательно не брать бесплатные версии, потому что они нестабильно работают и есть риск подвергнуться хакерской атаке;
- Выбирайте те сервисы, в которых указано, что разработчики не делятся вашими данными;
- Ориентируйтесь на надежные варианты, где указан сайт с дополнительной информацией, есть расширенное описание и большое количество пользователей и реальных отзывов.
Альтернатива – прокси-серверы и анонимайзеры, но они менее надежны, менее безопасны и не гарантируют хорошее соединение. С помощью VPN осуществляется выход в интернет через разные IP-адреса, что обеспечивает анонимность. Среди популярных VPN-сервисов – NordVPN, Private Internet Access и ExpressVPN.
Как скачать свои фото и переписки из всех сетей и мессенджеров
Фейсбук
- Нужно зайти в настройки вашего профиля, выбрать раздел «Ваша информация на Facebook» и нажать на «Скачать информацию». После этого нужно выбрать формат (HTML удобнее для просмотра, JSON – для импортирования в другие сервисы), качество и диапазон дат + проставить нужные галочки по необходимой информации. Процесс занимает до 48 часов, а копия хранится несколько дней. Скачать можно только с десктопа, но сделать запрос возможно с любого устройства.
Инстаграм
- Нужно зайти в настройки вашего профиля, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и запросить файл с данными в подразделе «Скачивание данных». После этого выбрать формат HTML или JSON (по аналогии с фейсбуком) и ввести пароль от аккаунта. Файл в течение 48 часов придет на привязанную почту. Скачать можно только с десктопа, но сделать запрос возможно с любого устройства.
Телеграм
- С десктопа нужно выбрать необходимый канал, чат с другим пользователем или раздел «Избранное» и нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу диалогового окна. После этого выбрать раздел «Экспорт истории чата» и установить необходимые параметры (требуемые файлы, формат, промежуток по дате, размер и место скачивания).
- Если нужен экспорт данных профиля, необходимо с десктопа пройти путь «Настройки» – «Продвинутые настройки» – «Экспорт данных из Telegram» и проставить галочки под необходимыми разделами.
Твиттер
- С десктопа нужно пройти путь «Еще» – «Настройки и конфиденциальность» – «Ваша учетная запись» – «Скачайте архив своих данных», подтвердить личность (код придет на почту или номер телефона) и запросить архив. На его подготовку уходит не меньше 24 часов. Когда на привязанную к аккаунту почту придет уведомление, можно скачать архив в формате ZIP по изначальному пути.
Вотсап
- С мобильного устройства нужно выбрать необходимый чат, нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу диалогового окна и перейти в «Экспорт чата». После этого выбрать, добавлять или не добавлять медиафайлы из диалога, и определить место скачивания.
- Для получения отчета об аккаунте нужно с мобильного устройства пройти путь «Настройки» – «Аккаунт» – «Запросить информацию аккаунта» – «Запросить отчет». Данный отчет не включает переписки и будет готов в течение трех дней. Чтобы его скачать, нужно пройти изначальный путь и выбрать скачивание. В ZIP-файле будут данные в формате HTML и JSON, после этого их можно экспортировать.
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