Что делать, если заблокированы соцсети и сайты – инструкция: как сохранить данные и как попасть

Как пользоваться VPN, какие есть нюансы, что выбрать

Чтобы попасть на недоступные сайты, можно установить VPN или VPN-расширение для браузера, которые позволяют обходить блокировки и пропускают трафик через зашифрованное соединение. Их легко найти и скачать в магазине приложений или разделе с расширениями. Полезные правила при выборе: