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#технологии #Телеграм

Что делать, если заблокированы соцсети и сайты – инструкция: как сохранить данные и как попасть

час назад

Как пользоваться VPN, какие есть нюансы, что выбрать

Чтобы попасть на недоступные сайты, можно установить VPN или VPN-расширение для браузера, которые позволяют обходить блокировки и пропускают трафик через зашифрованное соединение. Их легко найти и скачать в магазине приложений или разделе с расширениями. Полезные правила при выборе:

  • Желательно не брать бесплатные версии, потому что они нестабильно работают и есть риск подвергнуться хакерской атаке;
  • Выбирайте те сервисы, в которых указано, что разработчики не делятся вашими данными;
  • Ориентируйтесь на надежные варианты, где указан сайт с дополнительной информацией, есть расширенное описание и большое количество пользователей и реальных отзывов.

Альтернатива – прокси-серверы и анонимайзеры, но они менее надежны, менее безопасны и не гарантируют хорошее соединение. С помощью VPN осуществляется выход в интернет через разные IP-адреса, что обеспечивает анонимность. Среди популярных VPN-сервисов – NordVPN, Private Internet Access и ExpressVPN.

Как скачать свои фото и переписки из всех сетей и мессенджеров

Фейсбук

  • Нужно зайти в настройки вашего профиля, выбрать раздел «Ваша информация на Facebook» и нажать на «Скачать информацию». После этого нужно выбрать формат (HTML удобнее для просмотра, JSON – для импортирования в другие сервисы), качество и диапазон дат + проставить нужные галочки по необходимой информации. Процесс занимает до 48 часов, а копия хранится несколько дней. Скачать можно только с десктопа, но сделать запрос возможно с любого устройства.

Инстаграм

  • Нужно зайти в настройки вашего профиля, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и запросить файл с данными в подразделе «Скачивание данных». После этого выбрать формат HTML или JSON (по аналогии с фейсбуком) и ввести пароль от аккаунта. Файл в течение 48 часов придет на привязанную почту. Скачать можно только с десктопа, но сделать запрос возможно с любого устройства.

Телеграм

  • С десктопа нужно выбрать необходимый канал, чат с другим пользователем или раздел «Избранное» и нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу диалогового окна. После этого выбрать раздел «Экспорт истории чата» и установить необходимые параметры (требуемые файлы, формат, промежуток по дате, размер и место скачивания). 
  • Если нужен экспорт данных профиля, необходимо с десктопа пройти путь «Настройки» – «Продвинутые настройки» – «Экспорт данных из Telegram» и проставить галочки под необходимыми разделами.

Твиттер

  • С десктопа нужно пройти путь «Еще» – «Настройки и конфиденциальность» – «Ваша учетная запись» – «Скачайте архив своих данных», подтвердить личность (код придет на почту или номер телефона) и запросить архив. На его подготовку уходит не меньше 24 часов. Когда на привязанную к аккаунту почту придет уведомление, можно скачать архив в формате ZIP по изначальному пути.

Вотсап

  • С мобильного устройства нужно выбрать необходимый чат, нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу диалогового окна и перейти в «Экспорт чата». После этого выбрать, добавлять или не добавлять медиафайлы из диалога, и определить место скачивания. 
  • Для получения отчета об аккаунте нужно с мобильного устройства пройти путь «Настройки» – «Аккаунт» – «Запросить информацию аккаунта» – «Запросить отчет». Данный отчет не включает переписки и будет готов в течение трех дней. Чтобы его скачать, нужно пройти изначальный путь и выбрать скачивание. В ZIP-файле будут данные в формате HTML и JSON, после этого их можно экспортировать.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, dpa / Global Look Press
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