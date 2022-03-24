Заблокируют ли гугл в России в 2022 году

Какие информационные сервисы есть у гугла

• Google Discover – рекомендательный сервис, встроенный в гугл. Там показываются материалы на основе активности пользователя, даже если он еще не вводил поисковый запрос. По принципу работы Google Discover похож на «Яндекс.Дзен». В обоих сервисах пользователь может управлять типами контента. Пока претензий к Google Discover со стороны регуляторов не было.

• Ютуб – крупнейший видеохостинг планеты. 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации ютуба террористическими. Претензии были к рекламным роликам. Параллельно ютуб вводил ограничения против государственных каналов России (например, RT). Еще на ютубе больше не показывается реклама и ограничена монетизация для российских пользователей.

Все инсайды о полной блокировке ютуба опроверг глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн. Его мнение: от этой блокировки пострадают пользователи из России. Сам Роскомнадзор еще в начале марта заявлял, что не планирует полностью блокировать ютуб. Утром 24 марта все работает без ограничений.