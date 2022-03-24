Заблокируют ли гугл в России в 2022 году
Роскомнадзор блокирует отдельные сервисы и социальные сети, которые нарушают законы по распространению информации внутри России. Гугл пока не попал под блокировку, но уже потерял отдельный новостной агрегатор. Параллельно продолжается конфликт с ютубом по поводу удаления видео и распространения рекламы. Этот видеосервис принадлежит гуглу с 2006 года.
Какие информационные сервисы есть у гугла
• Google Discover – рекомендательный сервис, встроенный в гугл. Там показываются материалы на основе активности пользователя, даже если он еще не вводил поисковый запрос. По принципу работы Google Discover похож на «Яндекс.Дзен». В обоих сервисах пользователь может управлять типами контента. Пока претензий к Google Discover со стороны регуляторов не было.
• Ютуб – крупнейший видеохостинг планеты. 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации ютуба террористическими. Претензии были к рекламным роликам. Параллельно ютуб вводил ограничения против государственных каналов России (например, RT). Еще на ютубе больше не показывается реклама и ограничена монетизация для российских пользователей.
Все инсайды о полной блокировке ютуба опроверг глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн. Его мнение: от этой блокировки пострадают пользователи из России. Сам Роскомнадзор еще в начале марта заявлял, что не планирует полностью блокировать ютуб. Утром 24 марта все работает без ограничений.
• Google News – агрегатор новостей. Он официально был запущен еще в 2002 году. 23 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал Google News на территории России. Forbes написал об этом первым со ссылкой на сообщение Роскомнадзора. РБК рассказал со ссылкой на Reuters, что сама компания Google LLC отреагировала на блокировку Google News в России и уже подтвердила ее.
• Сама поисковая система. Она работает с 1998 года и сейчас остается популярнейшим поисковиком во всем мире, но потеряла лидерство среди вообще всех платформ. К концу 2021 года по мировой посещаемости гугл проиграл тиктоку. Утром 24 марта поиск в гугле по-прежнему открывается без ограничений. Яндекс – главный конкурент гугла внутри России.
Почти все остальные сервисы гугла работают в стране без проблем, но 23 марта в России перестал открываться Google Play. О блокировке ничего не сообщалось, хотя у пользователей возникли проблемы с доступом. Они продолжаются и на момент написания этого материала. В сервисе Роскомнадзора нет официального подтверждения блокировки Google Play в России.
Были ли жалобы на работу поиска гугла и возможна ли его полная блокировка
Роскомнадзор не предъявлял претензии к поисковому сервису. Пока все конфликты и жалобы связаны с другими сервисами гугла. Скандалы – с ютубом. С ним связан и пока последний материал на сайте Роскомнадзора от 19 апреля. РБК рассказывал, что опасения вызывает возможная блокировка почтовых сервисов гугла. Это может привести к потере аккаунтов.
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о приземлении. По нему крупная иностранная компания (аудитория – более 500 тысяч человек) обязана открыть в стране филиал и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компания Google LLC открыла офис, а в феврале 2022 года зарегистрировала личный кабинет. Это заметил «Коммерсантъ».
Гугл – это не только отдельный поисковик. Пользователи из России постоянно пользуются гугл-переводчиком, гугл-картами и гугл-диском. Пока все это открывается без официальных ограничений. Сервис Downdetector пишет, что пользователи регулярно жалуются на проблемы с гуглом. Так выглядит графика сбоев за последние 24 часа на момент написания этого материала:
Агентство Bloomberg выпускало большой материал по ситуации, где использовало инсайды. Там рассказывалось со ссылкой на источник, что гугл уже вывез часть сотрудников из российского офиса. В нем работало 244 человека, сейчас офис не закрыт. Эксперты рассказывают, что гугл может и сам прекратить деятельность в России. Это возможно, если будет заблокирован ютуб.
Блокировался ли гугл в других странах
В 2012 году Иран заблокировал поисковик гугла и почтовый сервис Gmail (позже доступ к нему был восстановлен). «Интерфакс» писал, что это было реакцией на фильм «Невинность мусульман». Страна добивалась его полного запрета, ранее власти заблокировали ютуб. Проблемы с гуглом возникали там и раньше – обычно запреты оказывались временными.
Сервисы гугла полностью заблокированы в Китае. Эта блокировка стала частью национального правительственного проекта «Золотой щит». Упрощенно его можно назвать государственным информационным фильтром по интернету. Телеканал «360» рассказывал через комментарий эксперта, что подобная блокировка возможна и в России. Но она может пойти и от самого гугла.
Компания Google LLC может сама ограничить работу сервисов в России. В 2021 году развивался ее скандал с Австралией. Тогда компания грозилась уйти из страны, если ее обяжут платить новостным агентствам за использование контента. Wired пишет, что местные новости не показывались в гугле восемь дней. Но дальше все было урегулировано – гугл работает.