Будет ли ютуб заблокирован в России
В марте в России заблокированы фейсбук и твиттер, а тикток сам остановил создание контента. Теперь все волнуются, что дальше исчезнет ютуб.
Почему вдруг ютуб должны заблокировать
Последние события, связанные с ютубом и Россией:
- Заблокированы оба канала ведущего «России 1» Владимира Соловьева – «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
- Жители РФ не смогут посмотреть весеннюю презентацию Apple на ютубе.
- Ютуб убрал монетизацию для авторов каналов в России.
- Сервис отключил каналы НТВ во всех странах Европы.
- До этого ютуб блокировал ряд других каналов. Включая канал футбольного ЦСКА. Если зайти в канал клуба, то вылетает такая картинка:
Но будет ли заблокирован сам ютуб на территории России – пока неизвестно. В последний раз слухи об этом появлялись в самом начале марта. Но их лично опроверг Роскомнадзор: «Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось».
Пока что ютуб ничего не говорил ни о блокировке, ни о приостановке работы на территории РФ. Что касается последних проблем сервиса, то сайт DownDetector фиксирует небольшое увеличение числа сбоев за последние 24 часа. 45% всех сбоев произошли во время использования сайта, 34% – приложения, 21% проблем появился во время просмотра трансляций.
Какие проблемы были у ютуба в России
Если кратко, то их было очень-очень много.
Только за последнее время Роскомнадзор дважды предупреждал ютуб либо о частичных ограничениях, либо о полной блокировке. В сентябре ютуб заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащие Russia Today. В тот момент ему прилетело первое предупреждение от Роскомнадзора. В декабре ютуб наложил ограничения на канал RT auf Sendung (тоже принадлежит Russia Today) – и опять возник конфликт с Роскомнадзором.
На сайте самого Роскомнадзора есть 170 ссылок по запросу «YouTube».
А вот из-за чего ссорились Роскомнадзор и ютуб в разные годы:
- В 2015-м была информация, что ютуб войдет в реестр нарушителей авторских прав.
- В 2016-м из-за ограничений ограничений закона о регулировании онлайн-кинотеатров были слухи, что ютуб может уйти из России. Эту информацию опровергали представители Роскомнадзора.
- В 2020 году ютуб накладывал ограничения на канал Владимира Соловьева «Соловьев Live». Его видео месяц не попадали в тренды сервиса. Роскомнадзор отправлял письмо с просьбой снять ограничения.
- В том же 2020-м ютуб наложил ограничения на фильм RT о протестах в США.
Кто вам платит за эти статьи? Что за бред вы собрали?! Из этого бреда только половина правда!!! И да, все описанные каналы у меня открываются и работают!!!
Facebook действительно заблокирован на территории России. Странно, что они ещё Twitter не упомянули, так как его тоже "отменили". А вот про Instagram речи в статье не шло, так как он до сих пор работает. Каналы Владимира Соловьёва тоже заблокированы, они у меня не открываются, как и канал ЦСКА. А вот каналы НТВ Youtube перестал показывать только на территории Европы, а на территории нашей страны зайти на них всё ещё можно. Никаких искажений реальных фактов я в статье не нашёл, так что либо это Вам заплатили за отзыв, либо заплатили Вы, когда в детстве упали вниз головой.
Обнови приложение узнаешь или ты с другой страны
Фейсбук и инстаграм так же работают без всяких перебоев!!!
лол у меня все работает но живу в казахстане(если что там блокировок больше чем в россии лмао если не знаете)