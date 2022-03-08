  1. Главная
  2. Мир
  3. Материалы
  4. Будет ли ютуб заблокирован в России
мир
Поделиться:
Комментарии:
6
#мир

Будет ли ютуб заблокирован в России

08 марта, 12:24

В марте в России заблокированы фейсбук и твиттер, а тикток сам остановил создание контента. Теперь все волнуются, что дальше исчезнет ютуб.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему вдруг ютуб должны заблокировать

Последние события, связанные с ютубом и Россией:

  • Заблокированы оба канала ведущего «России 1» Владимира Соловьева – «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
  • Жители РФ не смогут посмотреть весеннюю презентацию Apple на ютубе.
  • Ютуб убрал монетизацию для авторов каналов в России.
  • Сервис отключил каналы НТВ во всех странах Европы.
  • До этого ютуб блокировал ряд других каналов. Включая канал футбольного ЦСКА. Если зайти в канал клуба, то вылетает такая картинка:

Но будет ли заблокирован сам ютуб на территории России – пока неизвестно. В последний раз слухи об этом появлялись в самом начале марта. Но их лично опроверг Роскомнадзор: «Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось».

Пока что ютуб ничего не говорил ни о блокировке, ни о приостановке работы на территории РФ. Что касается последних проблем сервиса, то сайт DownDetector фиксирует небольшое увеличение числа сбоев за последние 24 часа. 45% всех сбоев произошли во время использования сайта, 34% – приложения, 21% проблем появился во время просмотра трансляций.

скриншот с сайта DownDetector

Какие проблемы были у ютуба в России

Если кратко, то их было очень-очень много.

Только за последнее время Роскомнадзор дважды предупреждал ютуб либо о частичных ограничениях, либо о полной блокировке. В сентябре ютуб заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащие Russia Today. В тот момент ему прилетело первое предупреждение от Роскомнадзора. В декабре ютуб наложил ограничения на канал RT auf Sendung (тоже принадлежит Russia Today) – и опять возник конфликт с Роскомнадзором.

На сайте самого Роскомнадзора есть 170 ссылок по запросу «YouTube».

Скриншот с сайта Роскомнадзора

А вот из-за чего ссорились Роскомнадзор и ютуб в разные годы:

  • В 2015-м была информация, что ютуб войдет в реестр нарушителей авторских прав.
  • В 2016-м из-за ограничений ограничений закона о регулировании онлайн-кинотеатров были слухи, что ютуб может уйти из России. Эту информацию опровергали представители Роскомнадзора.
  • В 2020 году ютуб накладывал ограничения на канал Владимира Соловьева «Соловьев Live». Его видео месяц не попадали в тренды сервиса. Роскомнадзор отправлял письмо с просьбой снять ограничения.
  • В том же 2020-м ютуб наложил ограничения на фильм RT о протестах в США.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Будет ли вайбер заблокирован в России
Будет ли инстаграм заблокирован в России в 2022 году: что известно, куда все переходят
Будет ли вотсап заблокирован в России
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (6)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Алена Дунаева
08 марта, 22:48

Кто вам платит за эти статьи? Что за бред вы собрали?! Из этого бреда только половина правда!!! И да, все описанные каналы у меня открываются и работают!!!

Показать ответы
ответить
Юрий
09 марта, 00:06

Facebook действительно заблокирован на территории России. Странно, что они ещё Twitter не упомянули, так как его тоже "отменили". А вот про Instagram речи в статье не шло, так как он до сих пор работает. Каналы Владимира Соловьёва тоже заблокированы, они у меня не открываются, как и канал ЦСКА. А вот каналы НТВ Youtube перестал показывать только на территории Европы, а на территории нашей страны зайти на них всё ещё можно. Никаких искажений реальных фактов я в статье не нашёл, так что либо это Вам заплатили за отзыв, либо заплатили Вы, когда в детстве упали вниз головой.

ответить
Иван Денисов
08 марта, 23:59

Обнови приложение узнаешь или ты с другой страны

ответить
Алена Дунаева
08 марта, 22:49

Фейсбук и инстаграм так же работают без всяких перебоев!!!

ответить
ball v:
09 марта, 20:43

лол у меня все работает но живу в казахстане(если что там блокировок больше чем в россии лмао если не знаете)

ответить
Рамзанко Кадырчук
10 марта, 05:05
Комментарий скрыт модератором
ответить