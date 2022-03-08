Будет ли ютуб заблокирован в России

Но будет ли заблокирован сам ютуб на территории России – пока неизвестно. В последний раз слухи об этом появлялись в самом начале марта. Но их лично опроверг Роскомнадзор: «Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось».

Пока что ютуб ничего не говорил ни о блокировке, ни о приостановке работы на территории РФ. Что касается последних проблем сервиса, то сайт DownDetector фиксирует небольшое увеличение числа сбоев за последние 24 часа. 45% всех сбоев произошли во время использования сайта, 34% – приложения, 21% проблем появился во время просмотра трансляций.