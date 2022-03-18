Что за новые соцсети ЯRus и TenChat: кто их создал, в чем особенности, кто там сидит, на что похоже
Пользователи в России на фоне блокировок иностранных соцсетей стали активно искать альтернативы им. Из-за этого в топ магазинов приложений вошли две малоизвестных российских соцсети – ЯRus и TenChat. На момент написания материала они занимают такие места в рейтинге бесплатных соцсетей:
- Play Market – первое и одиннадцатое соответсвенно.
- App Store – четвертое и шестое соответственно.
ЯRus: функции ютуба, фейсбука, вконтакте и тиктока
Приложение запустили в феврале 2021 года, его разработала компания «Ай Ти Сервис». Проект стартовал при поддержке частных инвесторов, имена которых разработчики не раскрывают.
ЯRus позиционировался как независимая соцсеть без рекламы, работающая по системе «ярусов» – рекомендательных лент, которые подстраиваются под интересы пользователя. Основу контента составляет агрегация материалов из множества источников, в том числе из других соцсетей и новостных лент.
В течение почти года приложение работало в пилотном режиме, а с января 2022 года началось его активное развитие. «Ай Ти Сервис» считает, что ЯRus может объединить ютуб, тикток, твиттер и инстаграм в одном приложении.
Главная лента. Пользователю доступны посты, состоящие из блоков (наподобие постов в фейсбуке или вконтакте). В блоки входит текст, изображение/видео, реакции, комментарии, число просмотров и имя автора.
Видео. Пока в эту ленту попадают ролики из девяти источников, среди которых ютуб, вконтакте, Vimeo и 9GAG. В планах – добавление еще семи источников, в том числе Vevo и твича.
Сюжеты. Вкладка находится внутри раздела с видео. В нее попадают короткие вертикальные ролики, похожие по формату на видео из тиктока.
Новости. Материалы попадают в раздел в виде блоков и открываются внутри соцсети – без перехода на сайт издания. В общей ленте есть публикации от российских медиа, посты от зарубежных изданий найти не удалось. Можно настроить отдельные ленты по интересам (политика, ЧП, спорт, армия) и по региону.
Музыка. Треки доступны бесплатно, в базе есть как зарубежные, так и российские исполнители. Насколько она полная, сказать сложно. В базе нет, например, The Beatles, Eminem, 2Pac и других крупных западных исполнителей.
Мессенджер. ЯRus позволяет переписываться с теми, на кого подписан пользователь.
События. Отдельная вкладка, посвященная предстоящим мероприятиям в категориях концертов, кино, выставок, спорта. Пользователю доступна подписка на новости о мероприятии, адрес с местом его проведения, ценой билетов и другой справочной информацией.
Блогеры ЯRus. Вкладка с оригинальным контентом соцсети. В нее попадают посты как от верифицированных блогеров, так и посты от обычных пользователей и пабликов. Редактору «Гола» в ленту выпали стихотворения, ролик с часовней из деревни, рецепт смузи, скриншоты из Майнкрафта.
TenChat: функции LinkedIn, телеграма и фейсбука
Приложение появилось летом 2021 года, но, по словам создателей, функционал еще не реализован полностью. TenChat принадлежит финансовому маркетплейсу «Всероссийский бизнес центр». Приложение позиционирует себя как аналог заблокированного в России LinkedIn – соцсети для делового общения, поиска сотрудников и вакансий.
При регистрации пользователю предлагается выбрать категорию, в которую он входит: фрилансер, сотрудник компании или владелец бизнеса. Затем ему предлагается определить профессиональные интересы, приоритетные цели, заполнить информацию о себе.
Главная лента. В нее попадают посты от пользователей. Визуально они выполнены в блоках и напоминают публикации в фейсбуке или вконтакте: с текстом, фото/видео, комментариями, реакциями и авторством. Посты посвящены теме бизнеса.
Связи. В этот раздел попадают компании и люди, с которыми у пользователя совпадают интересы. Можно подписаться на них и следить за обновлениями.
Бизнес.Тиндер. Отдельный раздел внутри блока «связей». Позволяет искать работодателей, компании или сотрудников через свайпы, как в тиндере. Если случится мэтч, то пользователи могут начать деловую переписку.
Бизнес. В этом разделе находятся сервисы, позволяющие искать компании, госзакупки, лоты на торгах по банкротству и муниципальному имуществу. Эти сервисы работают как приложение внутри приложения – со своими фильтрами и поиском по ключевым словам.
Чаты. Раздел выполнен как полноценный мессенджер, визуально напоминающий телеграм. В нем есть отдельные диалоги, а также папки, группирующие диалоги.
Хотя ЯRus и TenChat и попали в топы по скачиваниям среди соцсетей, лидерами общего рейтинга остаются vpn-сервисы, позволяющие обходить блокировки. Из этого эксперты, опрошенные РБК, делают вывод, что пока россияне не планируют массовый уход из зарубежных соцсетей.