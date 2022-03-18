Что за новые соцсети ЯRus и TenChat: кто их создал, в чем особенности, кто там сидит, на что похоже

ЯRus: функции ютуба, фейсбука, вконтакте и тиктока

Приложение запустили в феврале 2021 года, его разработала компания «Ай Ти Сервис». Проект стартовал при поддержке частных инвесторов, имена которых разработчики не раскрывают.

ЯRus позиционировался как независимая соцсеть без рекламы, работающая по системе «ярусов» – рекомендательных лент, которые подстраиваются под интересы пользователя. Основу контента составляет агрегация материалов из множества источников, в том числе из других соцсетей и новостных лент.

В течение почти года приложение работало в пилотном режиме, а с января 2022 года началось его активное развитие. «Ай Ти Сервис» считает, что ЯRus может объединить ютуб, тикток, твиттер и инстаграм в одном приложении.

Главная лента. Пользователю доступны посты, состоящие из блоков (наподобие постов в фейсбуке или вконтакте). В блоки входит текст, изображение/видео, реакции, комментарии, число просмотров и имя автора.

Видео. Пока в эту ленту попадают ролики из девяти источников, среди которых ютуб, вконтакте, Vimeo и 9GAG. В планах – добавление еще семи источников, в том числе Vevo и твича.