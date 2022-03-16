Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма

Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов выделил вк как основную площадку для перехода, но с понижением доходов: «Пока я не предвижу других способов монетизации, кроме как сотрудничать с сетью вк. Но нужно учитывать, что люди, годами набиравшие большую аудиторию на ютубе, гарантированно сразу не получат ее на другой площадке. Аудитории блогеров в вк пока что смешные, и деньги, что они зарабатывали на видеохостинге, будут несопоставимы с доходами в этой соцсети».

Фуд-блогер Айрат Ахметзянов [больше миллиона подписчиков в тиктоке] скептически отнесся к монетизации от вк и переориентировал аудиторию из инстаграма, который приносил ему по 100 тысяч рублей в месяц, в телеграм. Альтернативой инстаграму может стать российский аналог тиктока: «Тот же Yappy, где за то, что постишь свои видео, платят немалые деньги. Те же 100 тысяч они и платят, но не всем». «Яндекс.Дзен» приносит Ахметзянову 2,5 тысячи в день.

После блокировки монетизации на ютубе рутуб отдаст блогерам 100% дохода. Это актуально 40 дней после регистрации [рутуб объявил об этом 11 марта] и распространяется как на сайт, так и на приложение. После этого а) либо поддержка сохранится в таком же формате на какой-то период; б) либо блогеры получат половину от монетизации + доход от рекламных интеграций.

Совладелец тикток-агентства «Штэт» Иван Пичугин рассказал: «Многие блогеры в смятении – нет очевидного канала продаж. Сейчас, когда блокируется инстаграм, нет непосредственной рекламы в таргете. Остаются только рекламные интеграции. Рекламодатели станут напрямую взаимодействовать с блогерами, как это было 8 марта: цветочные продавцы не могли запустить ни один таргет и обращались с очень крупными суммами к блогерам. Мы вели около 10 проектов в месяц. Сейчас 3-4 на паузе, остальные продолжают работать, так как мы перезаливаем часть в вк, через VPN в тикток, с кем-то рилсы продолжаем делать».