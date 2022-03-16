Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
Ютуб отключил монетизацию для блогеров из России, инстаграм – недоступен из-за блокировки, а тикток запретил публикацию новых видео и показ зарубежных. Из крупных альтернатив – вк, телеграм и «Яндекс.Дзен». Блогер Ксения Дукалис объяснила, почему эти варианты неудобны:
- Вконтакте. «Есть неплохие видеосервисы, но он все равно ближе к соцсети фейсбук, там другая аудитория. Да и возвращаться туда спустя столько лет уже как-то не хочется»;
- Телеграм. «Не заменит инстаграм тем, кто продвигает визуальный контент, – это все-таки больше текстовая площадка. Даже если мы начнем публиковать фотографии и видео, сервис останется информационным. Владельцы соответствующих продуктов, может, и справятся. А те, кому важна эстетическая составляющая, – сомневаюсь»;
- «Яндекс.Дзен». «Нужно постигать с нуля. Да и он – по движкам и интерфейсу – тоже альтернатива скорее фейсбуку, чем инстаграму».
Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сказал, что в России 1,1 тысячи пользователей инстаграма с миллионной аудиторией, но самая многочисленная категория – блогеры с аудиторией в одну-две тысячи подписчиков (таких около 1,5 миллиона).
VK и рутуб предложили программу поддержки, рекламодатели напрямую взаимодействуют с блогерами, возможны контент по подписке и донаты
SMM-специалист Анна Гуляева отметила, что конверсия пользователей из инстаграма в другие платформы в среднем составляет 1% – часть аудитории использует VPN и не уходит: «Большинство перейдет либо в вк, либо в телеграм – просто потому, что эти платформы лучше других освоены. Мало кто захочет изучать и строить что-то с нуля. А еще там есть зарегистрированные пользователи – это уже лучше, чем ничего, даже если они пока что не самые активные».
С этим согласен Максим Петренчук – продюсер блогеров Миланы Тюльпановой (1,8 миллиона подписчиков в инстаграме) и Алексея Столярова (3,4 миллиона подписчиков на ютубе):
«Во-первых, блокировка инстаграма не означает полной блокировки, сохраняется VPN. Я уверен, что многие люди будут им пользоваться. Во-вторых, сейчас разрабатываются пути через вк и телеграм. Милана завела телеграм, Леша тоже активно его качает. Мне кажется, что основной платформой для большинства развлекательных блогеров будет вк, а для людей более экспертных, где обучение, консалтинг, бизнес-контент, это будет телеграм.
Конца света не произошло. Большей проблемой для блогеров является, что рекламодатели ушли, а аудитории все равно смотреть будет нечего и они побегут за своими героями, это может даже вызвать эффект дополнительной поддержки. Как будет развиваться ситуация дальше, непонятно, но в последнее время наметилась тенденция отказа от рекламы в пользу инфопродуктов (обучение, курсы). Думаю, донаты тоже будут развиваться, хотя нас и отключили от популярных платформ, может, популярным станет платный контент по подписке».
Основатель SMM-агентства KasLead Анастасия Каспер выделила основные способы монетизации телеграм-каналов:
- продажа рекламы;
- продажа услуг и инфопродуктов;
- заработок на партнерских программах;
- продажа приватных доступов на канал;
- создание и продвижение канала с целью его дальнейшей перепродажи.
Вконтакте предложил пользователям программу поддержки, по которой они получат 100% дохода от инструментов монетизации: «Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца – до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнерской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut».
Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов выделил вк как основную площадку для перехода, но с понижением доходов: «Пока я не предвижу других способов монетизации, кроме как сотрудничать с сетью вк. Но нужно учитывать, что люди, годами набиравшие большую аудиторию на ютубе, гарантированно сразу не получат ее на другой площадке. Аудитории блогеров в вк пока что смешные, и деньги, что они зарабатывали на видеохостинге, будут несопоставимы с доходами в этой соцсети».
Фуд-блогер Айрат Ахметзянов [больше миллиона подписчиков в тиктоке] скептически отнесся к монетизации от вк и переориентировал аудиторию из инстаграма, который приносил ему по 100 тысяч рублей в месяц, в телеграм. Альтернативой инстаграму может стать российский аналог тиктока: «Тот же Yappy, где за то, что постишь свои видео, платят немалые деньги. Те же 100 тысяч они и платят, но не всем». «Яндекс.Дзен» приносит Ахметзянову 2,5 тысячи в день.
После блокировки монетизации на ютубе рутуб отдаст блогерам 100% дохода. Это актуально 40 дней после регистрации [рутуб объявил об этом 11 марта] и распространяется как на сайт, так и на приложение. После этого а) либо поддержка сохранится в таком же формате на какой-то период; б) либо блогеры получат половину от монетизации + доход от рекламных интеграций.
Совладелец тикток-агентства «Штэт» Иван Пичугин рассказал: «Многие блогеры в смятении – нет очевидного канала продаж. Сейчас, когда блокируется инстаграм, нет непосредственной рекламы в таргете. Остаются только рекламные интеграции. Рекламодатели станут напрямую взаимодействовать с блогерами, как это было 8 марта: цветочные продавцы не могли запустить ни один таргет и обращались с очень крупными суммами к блогерам. Мы вели около 10 проектов в месяц. Сейчас 3-4 на паузе, остальные продолжают работать, так как мы перезаливаем часть в вк, через VPN в тикток, с кем-то рилсы продолжаем делать».