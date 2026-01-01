Тикток

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Сервис для создания и просмотра коротких видео
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2016
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Футбол
«Левада-центр»: Аудитория тиктока в России выросла в семь раз за два года. Он стал популярнее фейсбука
#Тикток
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Cоздатель тиктока выпустил гаджет с откидной камерой – специально для тиктоков. Cтоит $2350
#Тикток
Похоже, тикток уходит из России: приложение пропало из поиска в App Store, главный продюсер уехал в Казахстан, новые видео недоступны полтора месяца
#Тикток
Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
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#экономика
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Оказывается, слово «Дзюба» забанено в поиске тиктока. Видео с ним находятся только по обманкам типа «ДзюбО»
#Артем Дзюба
Пике организовал чемпионат мира по спорту из тиктока, где нужно удерживать воздушный шарик. Единственная девушка представляла Россию
#Жерар Пике
ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит
#ЦСКА
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