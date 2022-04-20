Похоже, тикток уходит из России: приложение пропало из поиска в App Store, главный продюсер уехал в Казахстан, новые видео недоступны полтора месяца
Что происходит с тиктоком в России
Теперь тикток не выводится у большинства пользователей при поиске в App Store, хотя РБК опровергает это в телеграм-канале. Сайт IPhones.ru пишет, что его по-прежнему можно скачать там по прямой ссылке (вот по этой).
Официально тикток в России пока не заблокирован. Baza пишет, что приложение ищется по слову Like. Если искать тикток через меню «Покупки», то там еще остается возможность для скачивания. Остался он и в разделе «Популярные приложения».
4 марта соцсеть ограничила возможность добавления новых видео и проведения прямых эфиров для российских пользователей. На сайте появилось такое объяснение в новостях по ситуации: «У нас нет другого выбора, кроме приостановки прямых трансляций и возможности добавления нового контента в наш видеосервис в России. Мы рассматриваем последствия для безопасности».
2021 год стал важным в истории тиктока внутри России. У соцсети есть представительство в стране – «Тикток рус». Тогда общая годовая выручка этой компании составила 3,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 54 миллиона. Reuters писал, что общая выручка тиктока в мире за один год выросла на 70%. Она составила около 58 миллиардов – точные данные не раскрываются.
Какие еще вещи важны вокруг ситуации с тиктоком в России
В марте 2022 года Роскомнадзор публиковал официальные претензии к тиктоку. Это требование к администрации тиктока снять ограничения на просмотр видеообращения президента России Владимира Путина. Закрытие функции добавления видео повлияло на просмотры по уже залитым роликам. Так «Зенит» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по просмотрам за март.
Главный тикток-дом России Dream Team House прекратил существование (возможно, временно). Он работал с мая 2020 года. Именно там снимал видео Даня Милохин. Его продюсер Ярослав Андреев уезжает в Казахстан. Он рассказал, что с мая займется там развитием агентства WildJam. Эта деятельность уже приносила Андрееву 261 миллион рублей.
Ozon в ближайшие недели запустит в России аналог тиктока. Новости об этом пошли перед пропажей из поиска приложения в App Store. Параллельно Ozon уже включил сервис «Моменты». Это отдельная лента, которая пока доступна в нескольких регионах. В специальном разделе пользователи могут делиться фотографиями и видео. Там доступны подписки и лайки.
Сам тикток развивается – там появляются улучшения. По посещаемости за 2021 год тикток обогнал гугл. На фоне этих новостей для части пользователей доступно обновленное взаимодействие с комментариями. Они подразделяются на уместные и неуместные. Пока создатели тиктока экспериментируют: полноценно вводить нововведения собираются после тестов.