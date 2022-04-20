Похоже, тикток уходит из России: приложение пропало из поиска в App Store, главный продюсер уехал в Казахстан, новые видео недоступны полтора месяца

4 марта соцсеть ограничила возможность добавления новых видео и проведения прямых эфиров для российских пользователей. На сайте появилось такое объяснение в новостях по ситуации: «У нас нет другого выбора, кроме приостановки прямых трансляций и возможности добавления нового контента в наш видеосервис в России. Мы рассматриваем последствия для безопасности».

2021 год стал важным в истории тиктока внутри России. У соцсети есть представительство в стране – «Тикток рус». Тогда общая годовая выручка этой компании составила 3,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 54 миллиона. Reuters писал, что общая выручка тиктока в мире за один год выросла на 70%. Она составила около 58 миллиардов – точные данные не раскрываются.

Какие еще вещи важны вокруг ситуации с тиктоком в России

В марте 2022 года Роскомнадзор публиковал официальные претензии к тиктоку. Это требование к администрации тиктока снять ограничения на просмотр видеообращения президента России Владимира Путина. Закрытие функции добавления видео повлияло на просмотры по уже залитым роликам. Так «Зенит» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по просмотрам за март.