Как сейчас устроен рутуб: какие блогеры уже там, чем отличается от ютуба (просмотры скрыты), в трендах – тв

В 2016-м «Газпром-медиа» продал рутуб, объединив его с платформой Pladform. Конкурента ютубу так и не появилось, в 2020-м «Газпром-медиа» обратно выкупил рутуб.

2021 год был самым провальным в истории рутуба – по данным Mediascope, его месячная аудитория составляла 1,8 млн человек из России. У ютуба за тот же год цифры значительно выше – больше 80 млн пользователей в месяц. В последний раз ютуб и рутуб наравне конкурировали в 2011-м: 14,5 млн месячной аудитории у рутуба против 22,1 млн у ютуба.

С 2020-го гендиректор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров (бывший глава Роскомнадзора) говорит, что у рутуба будет масштабный перезапуск – с монетизацией и привлечением блогеров для создания оригинального контента, а не просто переноса видео с ютуба.

«Важные истории» (признаны в России иностранным агентом) писали, что топовые блогеры ютуба получили предложение перейти на рутуб – но всех смущает это история, хотя финансово она заманчива. Один из блогеров на условиях анонимности рассказывал:

«Условия были такими: зафиксировать ежемесячную прибыль моего канала от рекламы [ютуба] и партнерских проектов, прибавить к этому еще треть и тупо превратить эту цифру в мою зарплату, которую будет платить «Газпром-медиа» или связанное с ними агентство. Дополнительно они предлагали платить еще и за каждый выпуск нашего шоу, как телевидение покупает контент у сторонних продакшен-студий. Одним словом, заманчивое такое предложение».