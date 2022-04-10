ютуб и тв
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#ютуб и тв

Как сейчас устроен рутуб: какие блогеры уже там, чем отличается от ютуба (просмотры скрыты), в трендах – тв

Rutube.ru

Как рутуб появился, неудачно конкурировал с ютубом и вернулся, чтобы снова попробовать его заменить

Видео-сервис Rutube появился как проект двух предпринимателей в 2006 году, когда еще не было даже российской версии ютуба. Через два года «Газпром-медиа» выкупил рутуб за $15 млн. После этого он несколько раз менял концепцию и дизайн, звал к себе главных блогеров  своего времени (например, Илью Мэддисона и Руслана Усачева), но так и не выстрелил – ютуб был популярнее. 

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В 2016-м «Газпром-медиа» продал рутуб, объединив его с платформой Pladform. Конкурента ютубу так и не появилось, в 2020-м «Газпром-медиа» обратно выкупил рутуб.

2021 год был самым провальным в истории рутуба – по данным Mediascope, его месячная аудитория составляла 1,8 млн человек из России. У ютуба за тот же год цифры значительно выше – больше 80 млн пользователей в месяц. В последний раз ютуб и рутуб наравне конкурировали в 2011-м: 14,5 млн месячной аудитории у рутуба против 22,1 млн у ютуба.

С 2020-го гендиректор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров (бывший глава Роскомнадзора) говорит, что у рутуба будет масштабный перезапуск – с монетизацией и привлечением блогеров для создания оригинального контента, а не просто переноса видео с ютуба. 

«Важные истории» (признаны в России иностранным агентом) писали, что топовые блогеры ютуба получили предложение перейти на рутуб – но всех смущает это история, хотя финансово она заманчива. Один из блогеров на условиях анонимности рассказывал:

«Условия были такими: зафиксировать ежемесячную прибыль моего канала от рекламы [ютуба] и партнерских проектов, прибавить к этому еще треть и тупо превратить эту цифру в мою зарплату, которую будет платить «Газпром-медиа» или связанное с ними агентство. Дополнительно они предлагали платить еще и за каждый выпуск нашего шоу, как телевидение покупает контент у сторонних продакшен-студий. Одним словом, заманчивое такое предложение».

Презентацию нового рутуба вели пранкеры Вован и Лексус

Телеграм-канал Rutube

Ведущий ютуб-шоу Comment Out Владимир Маркони говорит, что рутуб действительно заманивает блогеров деньгами, но пока он не понимает перспективы проекта: «Как активный телевизионный участник, ведущий и развлекатель я там [на рутубе] наверняка буду появляться, а так, чтобы завести собственный канал и шоу – посмотрим. В презентации я, честно говоря, не совсем уловил, какого рода монетизация и как это все работает, кроме «ребята, у нас много денег, приходите».

Маркони говорит об апрельской презентации рутуба. Сайт показал новый логотип и дизайн, объявил о появлении оригинальных шоу и новых функции: теперь у рутуба есть комментарии, а у каналов – возможность верификации. Еще видео доступны в фоновом режиме. Есть и прямые трансляции каналов российского тв. 

На презентации рутуб отчитывался, что за март у него появилось шесть миллионов новых пользователей. Рутуб не скрывает, что это интерес на фоне возможной блокировки ютуба.

Какие ютуб-проекты есть уже на рутубе?

Основа рутуба – программы с российского телевидения. Они ведут прямые трансляции и выкладывают программы отдельными видео. 

На рутубе есть проекты, которые стали известны на ютубе. Но они просто переносят некоторые видео на рутуб-канал.  

Шоу поп-ММА «Наше дело» (925к подписчиков на ютубе)

Канал комика Ильи Соболева (1,5 млн).

Интервью-шоу «Эмпатия Манучи» (218к)

Канал Дмитрия Гоблина Пучкова (2,7 млн)

Интервью-шоу FAME TIME (500к)

Интервью-шоу «Алена, блин» (на ютубе оно выходит на канале Super – 772к)

Какие у рутуба оригинальные проекты?

Шоу, где люди проходят детектор лжи «Тру детектор».

 Комедийный сериал «Полупановы».

Шоу с Сергеем Дружко «Пробы». Там высмеиваются русские сериалы.

Шоу «На связующих», где ведущий находит номер известного человека и звонит ему. 

Шоу о ремонте дорогих вещей «Рукоjob»

Тренды, лайки, новости – как это устроено на рутубе?

Первая заметная деталь рутуба – у него нет счетчика просмотров и лайков. Можно увидеть только количество подписчиков. И как таковой кнопки лайка тоже нет, вместо него иконка ракеты с подписью «В топ».

У рутуба есть и свои тренды, но там в основном актуальная политика с федеральных медиа.

В отдельном текстовом блоке тоже новости только из государственных медиа. 

На рутубе есть отдельные блоки с русскими сериалами, подкастами и музыкой. На скриншотах – контент, который рутуб рекомендует в первую очередь.

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