Рутуб не работает больше суток после хакерской атаки – но опровергает, что код потерян и данные не восстановятся

9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке.

💣 В 7 часов утра Rutube сообщил об этом в телеграме: «Специалисты локализовали инцидент, в данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности».

💣 Позже стало известно, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву. Контент сохранен на сервисе.

💣 Вечером 9 мая Rutube рассказал, что его команда более 15 часов работает над восстановлением платформы. Сервис считает, что атака была спланированной, чтобы невозможно было показать парад Победы и праздничный салют. И позже обратился на украинском языке.

💣 The Village (доступ к сайту в России ограничен Роскомнадзором) рассказал подробности, сославшись на источник из Rutube: из-за атаки в пять утра был полностью удален код сайта, так что видеосервис не подлежит восстановлению. Видеоконтент при этом не пострадал. Но атака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту.