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мир
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#мир

Чем заменить ютуб в 2022 году

11 марта, 11:56

Global Look Press

В России уже заблокированы фейсбук и твиттер, а тикток ограничил работу. На фоне этого пользователи интересуются будущим ютуба. Пока он только ограничил рекламу в стране и монетизацию для российских блогеров, но работу продолжает. На всякий случай рассказываем об аналогах платформы.

Будет ли ютуб заблокирован в России
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Вконтакте

В VK можно загружать уже записанные видео, вести стримы, а также публиковать короткие ролики в «Клипах» (аналог тиктока). Видео находятся в отдельном разделе, где есть подкатегории по интересам, среди них «Культура», «Кулинария», «Туризм», «Транспорт».

В отличие от ютуба, видеоконтент во вконтакте не составляет публикаций – только один из доступных форматов. Поэтому VK – это не полноценный видеохостинг, а соцсеть, поддерживающая разные форматы видео.

9 марта ВК рассказала о росте аудитории на фоне проблем с иностранными площадками и объявила о «крупнейшей программе поддержки блогеров» до 10 апреля. Соцсеть ожидает, что за этот период они заработают около 600 миллионов рублей через сервисы VK.

Вконтакте

Яндекс.Дзен

В Дзене есть два формата видео. Первый – это обычно горизонтальные видео длиной до трех часов (формат, близкий ютубу). Авторы размещают их на своих каналах, а «Яндекс» показывает в них рекламу и монетизирует так контент.  Второй («Ролики») – это короткие вертикальные видео, похожие по формату на ролики из тиктока или ютуб-шортс. Он появился в 2021 году, тогда же «Яндекс» объявил о программе поддержки блогеров, публикующих такие видео.

Яндекс.Дзен

Рутьюб

Рутьюб существует с 2006 года и вспоминают о нем в России обычно в контексте возможной блокировки ютуба. В 2020 году «Газпром-медиа» стал единственным владельцем сервиса, а его руководство анонсировало ребрендинг.

Рутьюб повторяет инструменты ютуба, в том числе стримы, донаты, тематические плейлисты. Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров сказал, что планируется сделать рутьюб таким же удобным, как и ютуб.

RuTube

Vimeo

Сервис работает с 2004 года, у него больше 230 миллионов пользователей. Это один из старейших существующих видеохостингов, он появился на год раньше ютуба.

Vimeo позиционирует себя как площадку для творческих проектов – роликов режиссеров, аниматоров, музыкантов. Его основным отличием от ютуба считается ориентация на профессиональное творческое сообщество.

Vimeo

Твич

Платформа для стриминга, появившаяся в 2011 году. Ее основное отличие от ютуба в том, что твич ориентирован именно на прямые трансляции, в то время как на ютуб можно свободно загружать записанные ролики. 

Твич считается ключевой площадкой для геймеров, на ней традиционно проходят стримы игр и киберспортивных турниров. Также есть трансляции блогеров с различными челленджами и музыкальными выступлениями.

Твич

Vevo

Площадка работает с 2009 года и ориентирована на музыкальный контент – клипы и записи концертов. Контент Vevo доступен через сторонние площадки, в том числе через ютуб, Apple TV, Comcast.

Vevo

IGTV (Instagram TV)

Сервис внутри инстаграма, позволяющий загружать длинные ролики. Его запустили в 2018 году, когда в основной ленте не были доступны видео длиннее минуты.

Его планировали как аналог ютуба внутри инстаграма, но сервис так и не стал популярным. Поэтому уже через три года подход к сервису изменили: его объединили с основной лентой инстаграма, позволив публиковать в ней длинные видео.

Инстаграм

DTube

Основное отличие от ютуба – децентрализация сервиса. Он существует в блокчейне, а не на центральном сервере. Поэтому данные рассредоточены между всеми участниками проекта – это обеспечивает безопасность данных.

Как и ютуб, DTube позволяет зарабатывать на роликах. Только в отличие от ютуба этот сервис использует криптовалюту DTube Coin. Авторы наиболее залайканных роликов получают заработок на визуальный кошелек.

DTube

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Анатолий Романов
13 марта, 11:32
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