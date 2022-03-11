Чем заменить ютуб в 2022 году

Вконтакте

В VK можно загружать уже записанные видео, вести стримы, а также публиковать короткие ролики в «Клипах» (аналог тиктока). Видео находятся в отдельном разделе, где есть подкатегории по интересам, среди них «Культура», «Кулинария», «Туризм», «Транспорт».

В отличие от ютуба, видеоконтент во вконтакте не составляет публикаций – только один из доступных форматов. Поэтому VK – это не полноценный видеохостинг, а соцсеть, поддерживающая разные форматы видео.

9 марта ВК рассказала о росте аудитории на фоне проблем с иностранными площадками и объявила о «крупнейшей программе поддержки блогеров» до 10 апреля. Соцсеть ожидает, что за этот период они заработают около 600 миллионов рублей через сервисы VK.