Пропадут ли иностранные лекарства в России: есть ли дефицит, где купить и посмотреть наличие
В России наблюдаются повышение цен и недостаток отдельных видов лекарств. Так происходит на фоне санкций и массового ухода иностранных компаний с российского рынка. Напрямую ограничения не касаются этой отрасли, но фармацевтический рынок страдает из-за колебания рубля и сложной логистики для доставки сырья.
Будут ли дальше продаваться импортные лекарства в России
Краткий ответ – будут. Все действующие контракты остаются в силе. Россия и компании-производители письменно подтвердили сотрудничество, продолжаются покупки необходимого сырья, завозятся лекарства. На ближайшие месяцы сформирован запас жизненно важных препаратов, но наблюдаются проблемы с наличием отдельных видов и ростом цен.
Причины:
- Закрытое воздушное пространство – от этого страдает логистика;
- Постоянно меняющийся курс – отсюда идет рост цен;
- Уход Visa и Mastercard – сложности с оплатой сырья;
- Высокий спрос – люди делают запасы, поэтому возникает дефицит.
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Некоторые эксперты осторожно предупреждают: в первые три-четыре месяца все это сохранится. Им отвечают представители Госдумы: если соблюдать адекватность и не покупать все подряд, то никакого глобального дефицита лекарств не случится. Первостепенная задача правительства – это именно обеспечение бесперебойных поставок жизненно необходимых лекарств.
Формально для жителей России ничего не меняется. Заказать обычные лекарства по-прежнему можно онлайн. В аптеках по-прежнему доступна доставка лекарств на дом. Наличие лекарств проверяется отдельно. Например, такая функция есть на сайте интернет-аптеки Горздрава. При выборе товара появляются его цены в различных аптеках и даже их график работы.
Какие именно проблемы возникли с лекарствами в России в марте 2022 года и почему все будет нормально
«Коммерсантъ» выпустил большой материал с исследованием фармацевтического рынка в России. Основные вещи касаются производства внутри страны. Прямо сейчас Россия закрывает большую часть рынка лекарств собственными усилиями, но для изготовления некоторых препаратов требуются ввозимые элементы. Именно с таким сырьем сейчас есть сложности:
- Импортные субстанции уже подорожали на 30-35%;
- Из-за снижения курса рубля дорожает доставка сырья;
- Сырье из Европы не приходит – проблемы с оплатой;
- Поставки продукции из Индии и Китая осложнены;
- Запасов сырья хватит на срок от трех месяцев до года.
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Санкции повлияли не только на доставку сырья – есть вопросы по готовым лекарствам. Например, люди скупают в аптеках инсулин иностранного производства и его аналоги. На это даже пришлось отвечать правительству: все пациенты могут получить инсулин бесплатно по рецепту врача. От иностранных производителей есть письменное подтверждение – поставки продолжатся.
Ассоциация международных фармацевтических производителей 9 марта выступила с официальным заявлением. Главное: «Наблюдаются проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей». Ассоциация просит организовать зеленые коридоры для поставок лекарств и подтверждает, что все компании-члены по-прежнему работают с Россией.
«Фармацевтический вестник» пишет о проблемах по срокам: перестраиваются схемы по доставке, все переходят с самолетов на автомобили. В аптеках возможны задержки заказов из-за высокого спроса. Так о нем сказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева: «В день продаем больше, чем раньше за месяц».
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Ожидаются и временные перебои с поставками. Это подтвердила для Reuters индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, которая ведет бизнес в России. Причина: логистические проблемы. Эксперты рассказывают, что длительные поставочные перебои маловероятны даже в таких условиях. С временными помогут справиться запасы лекарств.
Какие меры принимаются в России из-за ситуации с лекарствами
Теперь правительство может вводить ограничения на вывоз из России отдельных видов лекарств – такую меру ввел Михаил Мишустин. Это касается изделий, полученных из тех стран, которые присоединились к санкциям. Другое решение: правительство устанавливает особый порядок лицензирования для фармацевтов и контролирует техобслуживание медицинских изделий.
Для компаний с контрактами предусмотрен временный пересмотр соглашений, если они страдают из-за санкций. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 5 марта рассказывал о ситуации. Он объяснял, что контракты по многим фармакологическим поставкам заключены на ближайшие два-три года. Там же говорил, что на складах сформированы запасы лекарств.
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Перед этим Мурашко участвовал во встрече с представителями фармацевтической отрасли. Его слова там: «Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть». Сейчас генеральная прокуратура проверяет формирование цен в регионах России и следит за доступностью лекарств в аптеках.
10 марта с официальным сообщением выступил и Росздравнадзор. На сайте есть напоминание: ежегодно регистрируются максимальные отпускные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Если допустимый предел превышается, то это считается нарушением. Установлен и закреплен размер оптовой и аптечной наценки.
Сейчас правительство упростило и процедуру закупок медпрепаратов. Считается, что теперь сократится срок закупок и увеличится объем. Еще правительство подготовило перечень импортированных товаров, которые запрещены к вывозу из России до конца 2022 года. Запрет не касается стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Туда вошло медицинское оборудование.
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В будущем упростится и регистрация фармакологических товаров. Это коснется дефицитных лекарств. «Коммерсантъ» пишет, что правительство внесло в Госдуму новый законопроект. По нему производители медицинских средств и лекарств смогут отказаться от ввоза по контракту только с уведомлением за полгода до этого. Ослабляются контролирующие меры по упаковкам.