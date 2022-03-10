Пропадут ли иностранные лекарства в России: есть ли дефицит, где купить и посмотреть наличие

Будут ли дальше продаваться импортные лекарства в России

Краткий ответ – будут. Все действующие контракты остаются в силе. Россия и компании-производители письменно подтвердили сотрудничество, продолжаются покупки необходимого сырья, завозятся лекарства. На ближайшие месяцы сформирован запас жизненно важных препаратов, но наблюдаются проблемы с наличием отдельных видов и ростом цен.

Причины:

Закрытое воздушное пространство – от этого страдает логистика;

Постоянно меняющийся курс – отсюда идет рост цен;

Уход Visa и Mastercard – сложности с оплатой сырья;

Высокий спрос – люди делают запасы, поэтому возникает дефицит.

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Некоторые эксперты осторожно предупреждают: в первые три-четыре месяца все это сохранится. Им отвечают представители Госдумы: если соблюдать адекватность и не покупать все подряд, то никакого глобального дефицита лекарств не случится. Первостепенная задача правительства – это именно обеспечение бесперебойных поставок жизненно необходимых лекарств.

Формально для жителей России ничего не меняется. Заказать обычные лекарства по-прежнему можно онлайн. В аптеках по-прежнему доступна доставка лекарств на дом. Наличие лекарств проверяется отдельно. Например, такая функция есть на сайте интернет-аптеки Горздрава. При выборе товара появляются его цены в различных аптеках и даже их график работы.