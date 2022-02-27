Как теперь попасть из России в Европу и вернуться из Европы в Россию

Страны Европы последовательно закрывали воздушное пространство для самолетов из России (об этом – тут). Позже глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз полностью закрывает полеты для российских самолетов: «Нельзя приземлиться, взлететь и пролететь». Теперь эту инициативу официально одобрили главы МИД ЕС.

Куда теперь нельзя полететь из России

Мы отслеживаем все изменения по запретам в отдельном материале. Список постоянно дополняется. В него входят 27 стран ЕС. Северная Македония, Исландия, Албания и даже Канада отдельно закрыли воздушное пространство. Здесь мы оставим актуальную подборку по тем государствам, куда полететь уже точно нельзя. На момент написания материала она такая:

🇫🇮 Финляндия;

🇧🇬 Болгария;

🇵🇱 Польша;

🇬🇧 Великобритания;

🇨🇿 Чехия;

🇱🇻 Латвия;

🇪🇪 Эстония;

🇱🇹 Литва;

🇷🇴 Румыния;

🇸🇮 Словения;

🇮🇸 Исландия;

🇦🇹 Австрия;

🇩🇰 Дания;

🇮🇪 Ирландия;

🇧🇪 Бельгия;

🇸🇪 Швеция;

🇩🇪 Германия;

🇮🇹 Италия;

🇳🇱 Нидерланды;

🇫🇷 Франция;

🇳🇴 Норвегия;

🇲🇰 Северная Македония;

🇨🇦 Канада;

🇪🇸 Испания;

🇵🇹 Португалия;

🇭🇷 Хорватия;

🇦🇱 Албания.

«Аэрофлот» еще до полного запрета от Евросоюза официально отменил рейсы в различные города Европы (список – тут). Эти отмены будут обновляться и дальше. Люди жалуются, что «Аэрофлот» убрал ближайшие рейсы в США. Один из вечерних самолетов 27 февраля развернулся на подлете к США и вернулся в Москву.

Ранее компания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу. Почти все ближайшие воздушные европейские границы для России сейчас закрыты. В ближнем европейском направлении открыты Белоруссия, Сербия и Турция. Важно: Молдова и Украина полностью закрыли воздушное пространство из-за спецоперации.

Так это выглядит на карте: