Как теперь попасть из России в Европу и вернуться из Европы в Россию
Страны Европы последовательно закрывали воздушное пространство для самолетов из России (об этом – тут). Позже глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз полностью закрывает полеты для российских самолетов: «Нельзя приземлиться, взлететь и пролететь». Теперь эту инициативу официально одобрили главы МИД ЕС.
Куда теперь нельзя полететь из России
Мы отслеживаем все изменения по запретам в отдельном материале. Список постоянно дополняется. В него входят 27 стран ЕС. Северная Македония, Исландия, Албания и даже Канада отдельно закрыли воздушное пространство. Здесь мы оставим актуальную подборку по тем государствам, куда полететь уже точно нельзя. На момент написания материала она такая:
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇧🇬 Болгария;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇬🇧 Великобритания;
- 🇨🇿 Чехия;
- 🇱🇻 Латвия;
- 🇪🇪 Эстония;
- 🇱🇹 Литва;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇸🇮 Словения;
- 🇮🇸 Исландия;
- 🇦🇹 Австрия;
- 🇩🇰 Дания;
- 🇮🇪 Ирландия;
- 🇧🇪 Бельгия;
- 🇸🇪 Швеция;
- 🇩🇪 Германия;
- 🇮🇹 Италия;
- 🇳🇱 Нидерланды;
- 🇫🇷 Франция;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇲🇰 Северная Македония;
- 🇨🇦 Канада;
- 🇪🇸 Испания;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇭🇷 Хорватия;
- 🇦🇱 Албания.
«Аэрофлот» еще до полного запрета от Евросоюза официально отменил рейсы в различные города Европы (список – тут). Эти отмены будут обновляться и дальше. Люди жалуются, что «Аэрофлот» убрал ближайшие рейсы в США. Один из вечерних самолетов 27 февраля развернулся на подлете к США и вернулся в Москву.
Ранее компания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу. Почти все ближайшие воздушные европейские границы для России сейчас закрыты. В ближнем европейском направлении открыты Белоруссия, Сербия и Турция. Важно: Молдова и Украина полностью закрыли воздушное пространство из-за спецоперации.
Так это выглядит на карте:
Куда из России полететь все-таки можно
Венгрия, Кипр, Греция, Люксембург, Мальта и Словакия отдельно не объявляли о решении закрыть воздушное пространство. Но теперь подчинятся общему решению Евросоюза.
Сербия и Турция по-прежнему остаются открытыми для полетов из России. Транзитом через них можно попасть в другие европейские страны.
«Фонтанка» поговорила с руководителем аналитической службы Агентства «АвиаПорт» Олегом Пантелеевым. Он подтвердил: «Полеты в страны ЕС для россиян при наличии визы возможны через третьи страны. Наиболее удобные варианты стыковочных рейсов в Турции».
Aviasales сделал объяснение по всем возможным вариантам вылета из России:
1. Стамбул/Дубай/Абу-Даби/Доха;
2. Армения/Азербайджан;
3. Сербия (возможны отмены).
Там же расписан такой маршрут поездки в Европу: Россия > Ереван/Баку > Тбилиси/Кутаиси > страны Европы. Почему так сложно: прямого сообщения между Грузией и Россией нет. Попасть туда по-прежнему можно только транзитом через третью страну. В таком варианте от Aviasales – через Армению или Азербайджан.
Кипр входит в Евросоюз, но рейсы с Россией пока не отменяет. Мы посмотрели онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Рейс в Ларнаку по-прежнему указан в расписании на 28 февраля в 09:50 утра. Там же есть рейс в Грецию, но вечерний самолет в Салоники уже разворачивался. Возможно, отсутствие пометок в расписании связано с поздним объявлением о санкциях.
Важно: из-за закрытого воздушного пространства даже прямые перелеты теперь будут занимать больше времени.
Как вернуться в Россию из европейских стран
Сейчас принимаются ответные меры против зарубежных авиакомпаний – им запрещаются полеты в Россию. Этот список по странам регулярно обновляется. Обычно запреты касаются тех стран, которые запретили полеты самолетам из России. Его обновление отстает по скорости от стран Европы. Следить за актуальными новостями можно на сайте Росавиации.
Россия осуществляет вывозные рейсы для туристов, но даже с ними у страны сейчас возникают проблемы. Вывозной борт «Уральских авиалиний» летел на остров Мадейра, но развернулся. В Венгрии туристы ждут вывозных рейсов – они прилетят по специальному коридору. Венгерский перевозчик Wizz Air уже сам отменил все рейсы в Россию до специального уведомления.
Ростуризм выпустил подробные рекомендации для туристов, которые оказались в городах с закрытыми аэропортами. Там есть отдельная часть, которая посвящена зарубежным поездкам: «Туристам, которые сейчас находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, необходимо держать связь с туроператорами и авиакомпаниями».
И действовать по такой схеме (по ссылке – больше информации):
Основная надежда остается именно на вывозные рейсы. Их могут осуществлять и иностранные перевозчики, которым уже запрещены перелеты в Россию. Для этого Росавиация должна предоставить им специальное разрешение на заход в российское воздушное пространство.
Росавиация подтверждает, что сейчас идет специальная работа над будущим вывозом российских туристов из Европы. Пока уточняются объемы. МИД и Ростуризм помогут Росавиации с организацией перелетов.
Наземный транспорт пока никто не запрещал. Он по-прежнему работает в Финляндии, Латвии и Эстонии – через эти страны можно попасть в Россию. Удобным транзитом через Турцию и Сербию можно добраться в Россию по воздуху. Не очень удобным – через ОАЭ и Катар.
Проблемы с авиарейсами по-прежнему наблюдаются и внутри России. Около 150 тысяч туристов остались в южных городах, где закрыты аэропорты. Их вывозят дополнительными поездами и самолетами из других мест.