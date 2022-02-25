Кто такие хакеры Anonymous – они взламывали сайты правительств, обвиняли Трампа в педофилии и теперь объявили кибератаки на Россию
Группа хакеров «Анонимус» объявила в твиттере (на него подписано 6,6 млн человек), что начинает массовые кибератаки против России из-за ситуации на Украине: «Наши операции нацелены на российское правительство. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже пострадает. Мы хотим будущего для всего человечества. Так что, пока люди по всему миру разносят ваших интернет-провайдеров в пух и прах, поймите, что эти действия целиком и полностью направлены на действия российского правительства и Путина».
«Анонимус» уже взял ответственность за DDoS-атаки на сайт телеканала Russia Today. В RT подтвердили, что атака была, но они ее отразили.
Кто такие вообще «Анонимус»? И как от просто троллинга они перешли к серьезной политике?
«Анонимус» – это децентрализованное движение хакеров, которые сейчас известны атаками на правительственные учреждения. Но в 2003 году вся деятельность ограничивалась троллингом и розыгрышами. И уровень был не такой серьезный – обычные сайты.
Первая важная атака, после которой все узнали об «Анонимусе», – против церкви саентологов в 2008 году. Больше года «Анонимус» атаковал их сайты. Еще на ютубе движение загрузило видео, где говорилось, что цель «Анонимуса» изгнать саентологов из интернета. Акции дошли и до реальной жизни. Тогда утвердился символ «Анонимуса» – маска Гая Фокса – персонажа комикса «V – значит вендетта».
Дальше «Анонимус» пошел в политику и объявил свою философию – против цензуры и тотального контроля государств. Пик медийности «Анонимуса» пришелся на начало десятых годов:
- Поддержка протестующих в арабских странах. «Анонимус» подарил скрипт, который позволял не оставлять следов в интернете.
- Атака сайтов, где распространяется гомофобия. Например, баптистской церкви США и правительства Уганды, которое обсуждало закон о смертной казни для геев.
- Поддержка движения «Захвати Уолл-стрит» за изменение экономики США. «Анонимус» пытался, например, атаковать сайт фондовой биржи Нью-Йорка.
В середине десятых годов медийная активность «Анонимус» снизилась. Есть версия, что команду раскололи выборы в США, которые выиграл Дональд Трамп. Это подтверждают участники «Анонимус»: «От совместной деятельности мы перешли к дебатам».
В какой-то момент все решили, что «Анонимус» распался, но хакеры громко вернулись в 2020-м на фоне протестов в США после убийства Джорджа Флойда. Сайты полиции Миннесоты подвергались DDoS-атакам. Губернатор штата говорил, что «каждый компьютер в регионе перенес тяжелую атаку».
Но гораздо сенсационнее было заявление «Анонимуса», что Дональд Трамп был замешан в убийстве финансиста Джеффри Эпштейна. По официальной версии, Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме, где отбывал срок за секс-торговлю детьми. Но «Анонимус» выдвинули свою версию: Эпштейн связан Трампом, который якобы тоже замешан в секс-преступлениях против детей.
По версии «Анонимус», еще за связь с Эпштейном были убиты Курт Кобейн, Майкл Джексон и актер Пол Уокер. Будто они знали о «кольце педофилов». В соцсетях распространялась запись голоса Джексона, который говорит «Меня хотят устранить». Еще «Анонимус» писал, что по схожей причине погибла принцесса Диана – она знала, что королевская семья торгует людьми, и за это ее убили.
Но достоверность этой информации сомнительна, надежные источники ее не подтверждали.
В 2021-м «Анонимус» продолжили атаку на Трампа. Они хакнули еще незапущенную социальную сеть TRUTH Social – там они создали аккаунты от имени Трампа и его соратников. «Анонимус» называли эту атаку «акцией против ненависти» и писали, что «мы знатно повесились и потроллили».
Последние громкие атаки «Анонимуса»: против Илона Маска и борцов с абортами
В 2021 году в Техасе были запрещены аборты после шестой недели беременности. И власти штата стали поощрять тех людей, кто предупредит о возможном аборте. Если они подадут в суд (например, на врача, который делает аборт), то получат $10 тысяч плюс услуги адвокатов. Появились специальные сайты, где можно анонимно оставить сообщение о планируемом аборте.
Хакеры «Анонимус» заполнили эти сайты обращением, что такая политика абортов – путь к средневековью. Также они агрегировали ссылки, по которым можно узнать место, где можно сделать аборт. Потом «Анонимус» взломали и сайт правительства Техаса, выгрузив оттуда гигабайты персональных данных. Еще хакеры заполнили официальный сайт мемами.
Главная фишка «Анонимуса» – умение создавать вокруг себя шум в медиа через тревожные видео, где человек в маске Гая Фокса говорит измененным голосом. В 2021 году «Анонимус» так обратился к Илону Маску с претензией, что его твиты плохо влияют на рынок криптовалют: «Мы – Anonymous, имя нам – легион. Жди нас!»
Илон Маск ответил своеобразно: «Ханна Монтана — это Майли Сайрус». И прикрепил сообщение фото человека в маске Гая Фокса. Возможно, так Маск намекал, что знает, кто за этим стоит. Потому что Ханну Монтану играет Майли Сайрус.
Известно, кто является хакерами? Они несли ответственность?
Трудно сказать, сколько всего участников «Анонимуса». В теории, им может стать любой человек. Но «Анонимус» предупреждает, что не стоит организовывать DDoS-атаки и заниматься другой хакерской деятельности, если не знаешь основ сетевой безопасности. Такое предупреждение «Анонимус» отдельно дал после «объявления кибервойны России».
У «Анонимуса» много случаев, когда их участников задерживали. Самая известная история связана с американцем Крисом Дойоном, который за нарушения работы серверов мог получить до десяти лет тюрьмы. Но он бежал в Канаду, где его чуть не убил медведь. Дойон рассказывал, что он «бродяга с ноутбуком». В 2021 году его задержали в Мексике и отправили в США.
В 2012 году больше 30 хакеров из Турции были арестованы за кибератаки на правительственные сайты. Аресты членов «Анонимуса» проходили часто в начале десятых годов. Великобритания, Австралия, Нидерланды, Испания и другие страны арестовывали хакеров.