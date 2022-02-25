Кто такие хакеры Anonymous – они взламывали сайты правительств, обвиняли Трампа в педофилии и теперь объявили кибератаки на Россию

Группа хакеров «Анонимус» объявила в твиттере (на него подписано 6,6 млн человек), что начинает массовые кибератаки против России из-за ситуации на Украине: «Наши операции нацелены на российское правительство. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже пострадает. Мы хотим будущего для всего человечества. Так что, пока люди по всему миру разносят ваших интернет-провайдеров в пух и прах, поймите, что эти действия целиком и полностью направлены на действия российского правительства и Путина».

«Анонимус» уже взял ответственность за DDoS-атаки на сайт телеканала Russia Today. В RT подтвердили, что атака была, но они ее отразили.

Кто такие вообще «Анонимус»? И как от просто троллинга они перешли к серьезной политике?

«Анонимус» – это децентрализованное движение хакеров, которые сейчас известны атаками на правительственные учреждения. Но в 2003 году вся деятельность ограничивалась троллингом и розыгрышами. И уровень был не такой серьезный – обычные сайты.

Первая важная атака, после которой все узнали об «Анонимусе», – против церкви саентологов в 2008 году. Больше года «Анонимус» атаковал их сайты. Еще на ютубе движение загрузило видео, где говорилось, что цель «Анонимуса» изгнать саентологов из интернета. Акции дошли и до реальной жизни. Тогда утвердился символ «Анонимуса» – маска Гая Фокса – персонажа комикса «V – значит вендетта».