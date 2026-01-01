Курт Кобейн

Годы жизни
Родился 20 февраля 1967 г. Умер 5 апреля 1994 г.
Факт
В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Кобейна на 12-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времён».
Лента
Материалы
Материалы
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