Nirvana

Инфо
Американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, штат Вашингтон, в 1987 г.
Факт
Дольше всех с группой играл ударник Дэйв Грол
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Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка
История той самой обложки Nirvana с младенцем под водой: родители получили 200$ за 15 секунд съемки, Кобейн хотел наклейку про педофилов
#Nirvana
Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах
#Nirvana
История Converse – в этих кедах создавался баскетбол, бегал Рокки и играл Курт Кобейн
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#одежда
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