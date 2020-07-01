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История Converse – в этих кедах создавался баскетбол, бегал Рокки и играл Курт Кобейн
Чак Тейлор – главное баскетбольное имя в истории Converse
Изначально Converse – это обычная повседневная обувь для разных времен года. Именно к такому направлению компанию готовил ее основатель Маркус Конверс. В 1917-м он поэкспериментировал и попробовал спорт – так Converse занял нишу баскетбольной обуви. Тогда Converse заметил Чак Тейлор. Он был еще подростком, но уже строил бизнес-планы.
В 1921-м Чаку Тейлору было 20. В тот год он наконец-то договорился о встрече с Converse по поводу коллекции All-Star (1917). В ней Тейлору нравилось все, но он нашел много мелких недоработок. Коллекция All-Star как раз и была лицом спортивного направления. Конверс так восхитился энтузиазмом Тейлора, что он дал ему место в компании.
Потом имя Тейлора вообще добавилось к названию коллекции. Он навсегда стал спортивным лицом бренда – имя Тейлора мелькает во всех моделях.
Когда Тейлор только добился места в компании, он еще был начинающим профессиональным баскетболистом. Потом все бросил, но на новой должности использовал карьерное прошлое для продвижения продукта. Тейлор участвовал в разработке дизайна новых моделей, а потом показывал их баскетболистам. Тем все нравилось – Converse нарабатывал клиентов.
В 1936-м модель Тейлора засветилась на Олимпиаде. Тогда баскетбол впервые стал одним из видов олимпийской программы. В кедах All-Star сборная США взяла первое чемпионство. Уже в 50-х модель Chuck Taylor All-Star вышла на первое место по популярности у баскетболистов, а дальше в ней всегда играли основные звезды.
Ларри Берд, Мэджик Джонсон, Уитт Чемберлен, Билл Рассел – все они выходили на площадку в Converse и помогали раскрутке рекламой. Чак Тейлор в 1968-м вообще попал в Зал славы НБА: именно за заслуги в создании бренда баскетбольной обуви, по которому узнавали баскетболистов НБА. Через год Тейлор умер, а Converse уже готовился к соперничеству с другими брендами.
Компания постоянно подстраивалась под спрос (даже делала обувь для солдат) и менялась, но к концу века продажи серьезно упали. Reebok, adidas и Nike вытесняли Converse по всем направлениям. В 2001-м Converse подал заявление о банкротстве, но через два года возродился и перешел во владение к Nike. Сделка по покупке Converse стоила Nike 305 миллионов долларов.
Converse – важный символ поп-культуры. Более 650 фильмов и самоубийство Курта Кобейна
Converse в фильме «Я, Робот» (2004) – важный инструмент сюжета. Главный герой заказывает и потом постоянно носит кеды Converse. В одном из моментов сюжета бабушка спрашивает у героя, что это у него вообще на ногах. Так одновременно получилась рекламная интеграция и передача важной идеи: человек не уживается в прогрессивном мире технологий и роботов, поэтому носит ретрокеды Converse.
Сильвестр Сталлоне в «Рокки» тоже бегал в черных Chuck Taylor All Star. Сериал «Доктор Хаус» – снова Converse у главного героя. С момента создания бренда кеды Converse засветились минимум в 650 фильмах. На Канском фестивале компания показала Converse La Filmo – специальную ретроспективу с кадрами, где мелькали кеды от этого бренда. Сама компания тоже снимает фильмы – например, о скейтборде.
Кеды Converse – культовая часть гранжа. В одежде это означает отрицание роскоши и общепринятых норм или даже полное отсутствия стиля. Сама компания вспоминала гранж в партнерской коллекции с американским брендом Fear of God.
Курт Кобейн носил разные модели Converse еще до создания группы Nirvana. Позже он выступал в таких кедах и пользовался ими в обычной жизни. Однажды он пошутил и написал на одной из пар обуви слово Endorsement – это посчитали хорошей шуткой и распиарили. Когда Кобейн покончил с собой, он тоже был в кедах Converse. В 2008-м компания показала кеды специально в честь Кобейна – на них были строчки из его личного дневника.
Иногда уже сама компания инициирует коллаборацию с другими направлениями – так Converse связался с мультфильмами. В 2013-м вышла совместная коллекция Converse for The Simpsons. Так на кедах оказалась целая семья из «Симпсонов», а в новой версии – еще и их заметные высказывания. Из-за высокой популярности сразу за первой коллекцией пошла вторая с таким же названием.
Еще одна интересная коллаборация была в 2016-м. Converse и DC Comics отыграли тридцатилетие перезапуска Бэтмена в комиксах. Тогда ограниченным тиражом вышли две разные модели. Еще через три года появились новые модели Converse – уже четыре разных, но все опять по теме Бэтмена. В тот год отмечали 80 лет с момента первого упоминания Бэтмена.
Бренд Converse вернулся в НБА и опять мелькает у звезд
У Converse долго не было массовых контрактов с баскетболистами и мощной раскрутки в НБА, но все изменилось с сезона-2017/18. Тогда официально стартовало соглашение Nike и НБА по обеспечению команд формой. До этого постоянным партнером лиги был adidas. Когда Converse получил право на использование логотипов НБА, то сразу выкатил новую коллекцию с отсылками к прошлому.
Пошел прогресс и по контрактам со звездами. Одним из первых в 2018-м с компанией подписался новичок Келли Убре из «Финикса». Его мнение: «Я встречался со многими престижными брендами, слышал их тональность. Converse оказался тем брендом, который мне подходит. Они дали мне творческий контроль над тем, что я делаю».
Вице-президент Converse по маркетингу Жюльен Кан так оценивал политику развития бренда: «Мы хотим работать с дерзкими и бунтующими людьми. Это очень важно для нас. Мы будем с теми людьми, которых другие бренды боятся и считают непредсказуемыми. Нам это нравится». Келли Убре как раз подходит – его знают еще и по скандалу с девушкой Джеймса Хардена.
В 2020-м Converse удивил уже по-настоящему, когда контракт с компанией подписал трехкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин. По нему схема такая: Грин и раньше сотрудничал с Nike > Nike управляет Converse > Грин – новое лицо бренда Converse. Контракт многолетний, стоит несколько миллионов долларов, но уже отыгрывается в акциях и пиаром в инстаграме самого Грина.
В июне партнерское соглашение с Converse подписала Наташа Клауд. В 2019-м она выигрывала женскую НБА в составе «Вашингтон Мистикс», а теперь стала первой баскетболисткой с контрактом от Converse. The Washington Post пишет, что Converse хотел партнерство с Клауд из-за ее позиции по важным для общества проблемам.
Клауд – одна из многих, кто открыто выступал и продвигал позицию против расизма. По просьбе Клауд компания даже на время отложила объявление о партнерстве. Еще Converse пожертвовал 25 тысяч долларов организации против расизма и выпустит отдельный фильм с Клауд в главной роли. Там она еще раз выскажется против расизма и неравенства.