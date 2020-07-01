История Converse – в этих кедах создавался баскетбол, бегал Рокки и играл Курт Кобейн

Чак Тейлор – главное баскетбольное имя в истории Converse

Изначально Converse – это обычная повседневная обувь для разных времен года. Именно к такому направлению компанию готовил ее основатель Маркус Конверс. В 1917-м он поэкспериментировал и попробовал спорт – так Converse занял нишу баскетбольной обуви. Тогда Converse заметил Чак Тейлор. Он был еще подростком, но уже строил бизнес-планы.

В 1921-м Чаку Тейлору было 20. В тот год он наконец-то договорился о встрече с Converse по поводу коллекции All-Star (1917). В ней Тейлору нравилось все, но он нашел много мелких недоработок. Коллекция All-Star как раз и была лицом спортивного направления. Конверс так восхитился энтузиазмом Тейлора, что он дал ему место в компании.

Потом имя Тейлора вообще добавилось к названию коллекции. Он навсегда стал спортивным лицом бренда – имя Тейлора мелькает во всех моделях.