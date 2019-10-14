Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
Сейчас Gucci – элитный бренд по производству одежды, парфюмерии и аксессуаров. Он рулит модой и массово заполняет гардеробы звезд. Это выбор топовых спортсменов и демонстрация статуса и вкуса, но связь Gucci и спорта – еще глубже и плотнее.
Gucci стартовал с аксессуаров для конного спорта. Его вещи выбирали лучшие жокеи Европы
1904 год. Флоренция. 23-летний Гуччио Гуччи открыл магазин-мастерскую по производству атрибутики для жокеев. В детстве он постоянно наблюдал за работой отца: тот изготавливал дамские шляпки и обучал технике шитья сына. Гуччи придумал свое дело, которое быстро затухло. Унылый итог – убытки и долги.
К финансовым проблемам добавились семейные конфликты: Гуччи поссорился с отцом и уехал в Лондон, где устроился на должность носильщика и лифтера в отеле The Savoy. За 10 лет работы он не продвинулся по карьере (стал лишь официантом в ресторане), но скопил денег, чтобы перезапустить бизнес.
Важное наблюдение Гуччи за время работы в Лондоне: сумки для перевоза багажа – маркер, по которому определяется принадлежность к элите. С этим в 1921 году уволенный с работы Гуччи вернулся во Флоренцию и вложил накопленные деньги в старое производство. К костюмам для жокеев и атрибутики для лошадей добавились сумки и чемоданы. Единый принцип для всего – только натуральная кожа, высококачественные материалы и стиль.
Жокеи выбирали именно вещи от Гуччио Гуччи. Постепенно в работу включились сыновья Гуччи, а бренд захватил всю Европу. Маленькое семейное дело расширилось до масштабов фабрики и открытия первого модного бутика в Риме (1938 год). В 1953 году Гуччо Гуччи умер и не успел полностью оценить взорвавшуюся популярность. В том же году фирменный магазин Gucci появился в США, но делами управляли уже его сыновья.
Леброн Джеймс носит Gucci и одевает в него детей. Его стиль повторяет Гнабри
Леброн тащится от Gucci не меньше, чем со своих фирменных кроссовок. Из любимых вещей – куртки и свитера, в которых его встречают на пресс-конференциях. На них улетает по несколько тысяч долларов. Подбор цветов не такой яркий, как у Макгрегора: Джеймс выбирает однотонные вещи с лаконичными, но стильными принтами.
В Gucci одеваются дети Джеймса. На матч всех звезд НБА в 2018 году все трое (два сына и трехлетняя дочь) пришли в брендовых свитерах, а дочь надела золотые тапочки. Стоимость всей одежды – не менее трех тысяч долларов.
Из нестандартных вещей – красно-белое поло с воротником, украшенным изображением змеи. В нем Джеймс появился на пресс-конференции в 2016 году. Через два года в таком же поло засветился Серж Гнабри на собственной презентации после перехода в «Баварию».
Гнабри – фанат НБА, Леброна Джеймса, Gucci и хорошего стиля. «У меня в шкафу полно эксклюзивных вещей», – объяснил Гнабри журналистам. Полосатое поло появилось в коллекции Gucci в 2016 году, но позднее не выпускалось. Оно стоит не меньше 530 долларов.
Макгрегор – лучшая реклама Gucci. Хочет оставить фирменные шубы (одна – с изображением дракона) в наследство детям
В гардеробе Макгрегора можно найти абсолютно любые вещи Gucci: от белых кед и солнцезащитных очков с откидными стеклами до пестрых штанов (стоят по 1,5 тысячи долларов) и шарфов. Яркие цвета (даже розовый), нестандартные принты (плюшевые медведи или джунгли), стиль. Через Gucci Макгрегор разрывает классику и свой брутальный образ.
Главная ценность – шубы из меха норки. Каждая стоит по 55 и 80 тысяч долларов. Макгрегор надевает их на пресс-конференции и модные вечеринки и ценит их эксклюзивность: в октябре 2017 года Gucci отказался от производства одежды из натурального меха.
«Я сутенер в белой шубе от Gucci!» – сказал Макгрегор на пресс-конференции в 2016 году. Хейт зоозащитников его не смущает: он хранит шубы в специальном морозильнике (этому его научила Донателла Версаче на British Fashion Awards) и надеется, что через несколько лет их стоимость увеличится в несколько раз, поэтому планирует оставить их в наследство детям.
В бутике Gucci работала девушка Роналду – там завязалось их знакомство
После смерти Гуччи его бизнес несколько раз перерождался, переходил по рукам от одного сына к другому, спасался от банкротства и окончательно утвердился в мире моды. На 2017 год Gucci собрал больше 11,5 тысяч сотрудников по всему миру. В 2016 году в штат входила девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Родригес была продавцом-консультантом в магазине Gucci в Мадриде и совмещала работу с танцами. Там она познакомилась с Роналду. Родригес призналась, что влюбилась в него, как только он появился в магазине. По ее словам, эти чувства сразу оказались взаимными. Через несколько дней Роналду и Родригес пересеклись на закрытом вечере Dolce & Gabbana, где поговорили в неформальной обстановке.
Стоимость повязок на голову от Gucci – около 200 евро. Иногда логотип бренда приходится заклеивать, чтобы не нарушать права
В январе 2019 года экс-нападающий «Ниццы» Аллан Сен-Максимен вышел на матч против «Бордо» в фирменной повязке от Gucci с красной полосой (из коллекции Cruise 2018), но залепил логотип белой лентой. Причина: демонстрация брендов, не являющихся официальными спонсорами Лиги 1, запрещена правилами.
Сен-Максимен выбирает цвет повязок от Gucci (такие носили футболисты в 80-х) в зависимости от цветов команды. В августе он перешел в «Ньюкасл», а в октябре на матче с «Манчестер Юнайтед» показал черно-белую повязку. Снова пришлось залеплять логотип Gucci, чтобы не нарушать спонсорские правила.
Сен-Максимен так любит фирменный аксессуар, что попросил разработчиков FIFA добавить его в симулятор. Его он надевает на тренировки и матчи сборных и таскает в обычной жизни. На медосмотр перед трансфером в «Ньюкасл» Сен-Максимен тоже приехал в любимой повязке.