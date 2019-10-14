Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд

Сейчас Gucci – элитный бренд по производству одежды, парфюмерии и аксессуаров. Он рулит модой и массово заполняет гардеробы звезд. Это выбор топовых спортсменов и демонстрация статуса и вкуса, но связь Gucci и спорта – еще глубже и плотнее.

Gucci стартовал с аксессуаров для конного спорта. Его вещи выбирали лучшие жокеи Европы

1904 год. Флоренция. 23-летний Гуччио Гуччи открыл магазин-мастерскую по производству атрибутики для жокеев. В детстве он постоянно наблюдал за работой отца: тот изготавливал дамские шляпки и обучал технике шитья сына. Гуччи придумал свое дело, которое быстро затухло. Унылый итог – убытки и долги.

К финансовым проблемам добавились семейные конфликты: Гуччи поссорился с отцом и уехал в Лондон, где устроился на должность носильщика и лифтера в отеле The Savoy. За 10 лет работы он не продвинулся по карьере (стал лишь официантом в ресторане), но скопил денег, чтобы перезапустить бизнес.

Важное наблюдение Гуччи за время работы в Лондоне: сумки для перевоза багажа – маркер, по которому определяется принадлежность к элите. С этим в 1921 году уволенный с работы Гуччи вернулся во Флоренцию и вложил накопленные деньги в старое производство. К костюмам для жокеев и атрибутики для лошадей добавились сумки и чемоданы. Единый принцип для всего – только натуральная кожа, высококачественные материалы и стиль.